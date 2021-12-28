У Франції показали устрицю-гіганта вагою понад 2 кг (фото)

Молюск був знайдений у середині грудня, а його вік становить близько 15 років. Делікатес знайшов свого покупця напередодні зимових свят.

У муніципалітеті Карантек на західному узбережжі Франції виловили одну з найбільших устриць у світі вагою понад два кілограми. Про це повідомляє видання Le Telegramme.

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Устриця, знайдена в середині грудня, виявилася на 20 грамів важчою за попередній рекордсмен, який був виявлений минулого року в цьому ж регіоні. При цьому найбільші устриці, які продаються на звичайному ринку, в середньому важать трохи більше, ніж 150 грамів. Молюск-гігант має довжину 26,5 см, ширину 13 см і товщину 10 см.

Керівник компанії з розведення устриць Huitres de pen al lann Гірег Бердер оцінив вік устриці в 15 років. За його словами, фермерам також вдалося знайти на пляжі близько десяти великих устриць однакового розміру та вагою понад один кілограм.

Гігантська устриця знайшла свого покупця напередодні Різдва, 24 грудня. За словами Бердера, незважаючи на незвичайні розміри, молюсок є їстівним. Однак відкрити його за допомогою ножа неможливо, для цього необхідно використовувати молоток і долото.

Зазначимо, що офіційно світовий рекорд належить устриці, знайденій у Данії у 2013 році. Незважаючи на розміри молюска — 35,5 см завдовжки та 10,7 см завширшки — його вага набагато менша, ніж у знайденого в Карантеку, 1,62 кг.

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