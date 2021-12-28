Во Франции показали устрицу-гиганта весом более 2 кг (фото)

Моллюск был найден в середине декабря, а его возраст составляет около 15 лет. Деликатес нашел своего покупателя в преддверии зимних праздников.

В муниципалитете Карантек на западном побережье Франции выловили одну из крупнейших устриц в мире весом более двух килограмм. Об этом сообщает издание Le Telegramme.

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Устрица, найденная в середине декабря оказалась на 20 граммов тяжелее предыдущего рекордсмена, который был обнаружен в прошлом году в этом же регионе. При этом самые большие устрицы, которые продаются на обычном рынке, в среднем весят чуть более 150 граммов. Моллюск-гигант имеет длину 26,5 см, ширину 13 см и толщину 10 см.

Управляющий компанией по разведению устриц Huitres de pen al lann Гирег Бердер оценил возраст устрицы в 15 лет. По его словам, фермерам также удалось найти на пляже около десяти крупных устриц одинакового размера и весом более одного килограмма.

Гигантская устрица нашла своего покупателя в канун Рождества, 24 декабря. По словам Бердера, несмотря на необычные размеры, моллюск является съедобным. Однако открыть его при помощи ножа невозможно, для этого необходимо использовать молоток и долото.

Отметим, что официально мировой рекорд принадлежит устрице, найденной в Дании в 2013 году. Несмотря на размеры моллюска — 35,5 см в длину и 10,7 см в ширину — его вес намного меньше, чем у найденного в Карантеке, 1,62 кг.

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