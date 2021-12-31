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Клімат і конфлікти. Підсумки року, що минає, у топ-14 фото світових подій

Олексій Газубей
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Берні сандерс, рукавички, рукавиці, інавгурація, фото
Фото: Getty Images | Знамениті рукавиці. Сенатор Берні Сандерс сидить під час присяги Джо Байден. Публіка підмітила його гарні рукавички

Фокус зібрав найкращі фотографії 2021 року, які передають дух часу і ті непрості часи, які — сподіватимемося — залишаються позаду.

Велика вечірня зоря

Так називається старовинна військова прощальна церемонія для найвищих державних осіб Німеччини. Ангела Меркель обіймала посаду канцлера 16 років і 2 грудня у віці 67 років пішла на політичну пенсію.

Меркель, канцлер, прощання, фото
Фото: Getty Images

Поцілунок президента

Після приведення до присяги 46 президент США Джо Байден цілує першу леді США Джилл Байден. Для обох це другий шлюб, у якому вони перебувають з 1977 року.

Джозеф Байден, Джіл Байден, поцілунок, фото
Фото: Getty Images

Прощання королеви

Її Величність Єлизавета II під час похорону чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Вони побралися у 1947 році, а до свого століття принц не дожив лише кілька місяців.

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Фото: Getty Images

Кальмар захопив світ

Гостросоціальний південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим у році, що минає. У різних країнах світу йому присвячували інсталяції.

Гра в кальмара, серіал, скріншот
Фото: Getty Images

Американська евакуація

У серпні американські війська протягом тижня терміново евакуювалися з Афганістану через рух "Талібан". Несподіване виведення військ застало зненацька мирних жителів, які співчували США. Вони намагалися прорватися в літаки, що відлітають, часом навіть хапаючись за шасі і зриваючись у повітрі.

Кабул, аеродром, втеча, фото, таліби
Фото: Getty Images

За поребрик з обідом

Американський прикордонник ловить гаїтянського мігранта на березі Ріо-Гранде, біля міжнародного мосту Акуна-дель-Ріо в Дель-Ріо, Техас.

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Фото: Getty Images

Зоряні війни

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" (ліворуч) перехоплює ракети (праворуч), випущені рухом ХАМАС у напрямку південного Ізраїлю із північної частини сектору Газа у ніч проти 14 травня 2021 року.

Залізний купол, Газа, обстріл ракетами, фото
Фото: Getty Images

Життя без іграшок

Вересень: боєць "Талібану" катається на електричному атракціоні в парку розваг у Кабулі. Виховані в жорстких обмеженнях, таліби раділи, як діти, побачивши прості розваги.

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Фото: Getty Images

Білорусь — транзит

Ще один мігрантський конфлікт виник на білорусько-польському кордоні. Декілька тисяч біженців зі Сходу хотіли прорватися до Польщі.

Білорусь, біженці, кордон, Польща, фото
Фото: Getty Images

Приречений

Найбільший вид тварин, який може вимерти у найближчі 50 років — білі ведмеді. Вони навіть терміново еволюціонують, щоб скинути вагу, але лід тане безжально. На фото: білий ведмедик на крижині біля архіпелагу Земля Франца-Йосифа.

Білий ведмідь вмирає на крижині.
Фото: Getty Images

Пінне купання

У Нью-Делі річка Ямуна вся покрита піною через промислові відходи.

Індія, річка в піні, Нью-Делі
Фото: Getty Images

Lady in red

1 лютого 2021 року. Нью Йорк. Зимовий шторм, влада оголосила попередження про випадання снігу до 60 см. Але не всіх це лякає.

Нью-Йорк, снігопад

Світ без забруднення

2021 ознаменувався сплеском боротьби за екологію. Кліматичні активісти групи Ocean Rebellion проводять демонстрацію перед штаб-квартирою Міжнародної морської організації.

Фото: Getty Images