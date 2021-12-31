Клімат і конфлікти. Підсумки року, що минає, у топ-14 фото світових подій

Фокус зібрав найкращі фотографії 2021 року, які передають дух часу і ті непрості часи, які — сподіватимемося — залишаються позаду.

Велика вечірня зоря

Так називається старовинна військова прощальна церемонія для найвищих державних осіб Німеччини. Ангела Меркель обіймала посаду канцлера 16 років і 2 грудня у віці 67 років пішла на політичну пенсію.

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Фото: Getty Images

Поцілунок президента

Після приведення до присяги 46 президент США Джо Байден цілує першу леді США Джилл Байден. Для обох це другий шлюб, у якому вони перебувають з 1977 року.

Фото: Getty Images

Прощання королеви

Її Величність Єлизавета II під час похорону чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Вони побралися у 1947 році, а до свого століття принц не дожив лише кілька місяців.

Фото: Getty Images

Кальмар захопив світ

Гостросоціальний південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим у році, що минає. У різних країнах світу йому присвячували інсталяції.

Фото: Getty Images

Американська евакуація

У серпні американські війська протягом тижня терміново евакуювалися з Афганістану через рух "Талібан". Несподіване виведення військ застало зненацька мирних жителів, які співчували США. Вони намагалися прорватися в літаки, що відлітають, часом навіть хапаючись за шасі і зриваючись у повітрі.

Фото: Getty Images

За поребрик з обідом

Американський прикордонник ловить гаїтянського мігранта на березі Ріо-Гранде, біля міжнародного мосту Акуна-дель-Ріо в Дель-Ріо, Техас.

Фото: Getty Images

Зоряні війни

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" (ліворуч) перехоплює ракети (праворуч), випущені рухом ХАМАС у напрямку південного Ізраїлю із північної частини сектору Газа у ніч проти 14 травня 2021 року.

Фото: Getty Images

Життя без іграшок

Вересень: боєць "Талібану" катається на електричному атракціоні в парку розваг у Кабулі. Виховані в жорстких обмеженнях, таліби раділи, як діти, побачивши прості розваги.

Фото: Getty Images

Білорусь — транзит

Ще один мігрантський конфлікт виник на білорусько-польському кордоні. Декілька тисяч біженців зі Сходу хотіли прорватися до Польщі.

Фото: Getty Images

Приречений

Найбільший вид тварин, який може вимерти у найближчі 50 років — білі ведмеді. Вони навіть терміново еволюціонують, щоб скинути вагу, але лід тане безжально. На фото: білий ведмедик на крижині біля архіпелагу Земля Франца-Йосифа.

Фото: Getty Images

Пінне купання

У Нью-Делі річка Ямуна вся покрита піною через промислові відходи.

Фото: Getty Images

Lady in red

1 лютого 2021 року. Нью Йорк. Зимовий шторм, влада оголосила попередження про випадання снігу до 60 см. Але не всіх це лякає.

Світ без забруднення

2021 ознаменувався сплеском боротьби за екологію. Кліматичні активісти групи Ocean Rebellion проводять демонстрацію перед штаб-квартирою Міжнародної морської організації.