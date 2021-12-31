Климат и конфликты. Итоги уходящего года в топ-14 фото мировых событий

Фокус собрал лучшие фотографии 2021 года, которые передают дух времени и те непростые времена, которые — будем надеяться — остаются позади.

Большая вечерняя заря

Так называется старинная военная прощальная церемония для высших государственных лиц Германии. Ангела Меркель занимала пост канцлера 16 лет и 2 декабря в возрасте 67 лет ушла на политическую пенсию.

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Фото: Getty Images

Поцелуй президента

После приведения к присяге 46-й президент США Джо Байден целует первую леди США Джилл Байден. Для обоих это второй брак, в котором они состоят с 1977 года.

Фото: Getty Images

Прощание королевы

Ее Величество Елизавета II во время похорон мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Они поженились в 1947 году, а до своего столетия принц не дожил всего несколько месяцев.

Фото: Getty Images

Кальмар захватил мир

Остро­соци­аль­ный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в уходящем году. В различных странах мира ему посвящали инсталляции.

Фото: Getty Images

Американская эвакуация

В августе американские войска в течение недели срочно эвакуировались из Афганистана на фоне наступления движения "Талибан". Неожиданный вывод войск застал врасплох мирных жителей, которые сочувствовали США. Они пытались прорваться в отлетающие самолеты, порой даже хватаясь за шасси и срываясь в воздухе.

Фото: Getty Images

За бугор с обедом

Американский пограничник ловит гаитянского мигранта на берегу ­Рио-Гранде, возле международного моста Акуна-дель-Рио в Дель-Рио, Техас.

Фото: Getty Images

Звездные войны

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" (слева) перехватывает ракеты (справа), выпущенные движением ХАМАС в направлении южного Израиля из северной части сектора Газа в ночь на 14 мая 2021 года.

Фото: Getty Images

Жизнь без игрушек

Сентябрь: боец "Талибана" катается на электрическом аттракционе в парке развлечений в Кабуле. Воспитанные в жестких ограничениях, талибы радовались как дети, увидев простые развлечения.

Фото: Getty Images

Беларусь — транзит

Еще один мигрантский конфликт возник на белорусско-польской границе. Несколько тысяч беженцев с Востока хотели прорваться в Польшу.

Фото: Getty Images

Обреченный

Самый большой вид животных, который может вымереть в ближайшие 50 лет, — белые медведи. Они даже срочно эволюционируют, чтобы сбросить вес, но лед тает безжалостно. На фото: белый мишка на льдине возле архипелага Земля Франца-Иосифа.

Фото: Getty Images

Пенное купание

В Нью Дели река Ямуна вся покрыта пеной из-за промы­шленных сбросов.

Фото: Getty Images

Lady in red

1 февраля 2021 года. Нью-Йорк. Зимний шторм, власти объявили преду­преждение о выпадении снега до 60 см. Но не всех это пугает.

Мир без загрязнения

2021 год ознаменовался всплеском борьбы за экологию. Климатические активисты из группы Ocean Rebellion проводят демонстрацию перед штаб-квартирой Международной морской организации.