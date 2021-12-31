Климат и конфликты. Итоги уходящего года в топ-14 фото мировых событий
Фокус собрал лучшие фотографии 2021 года, которые передают дух времени и те непростые времена, которые — будем надеяться — остаются позади.
Большая вечерняя заря
Так называется старинная военная прощальная церемония для высших государственных лиц Германии. Ангела Меркель занимала пост канцлера 16 лет и 2 декабря в возрасте 67 лет ушла на политическую пенсию.
Поцелуй президента
После приведения к присяге 46-й президент США Джо Байден целует первую леди США Джилл Байден. Для обоих это второй брак, в котором они состоят с 1977 года.
Прощание королевы
Ее Величество Елизавета II во время похорон мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Они поженились в 1947 году, а до своего столетия принц не дожил всего несколько месяцев.
Кальмар захватил мир
Остросоциальный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в уходящем году. В различных странах мира ему посвящали инсталляции.
Американская эвакуация
В августе американские войска в течение недели срочно эвакуировались из Афганистана на фоне наступления движения "Талибан". Неожиданный вывод войск застал врасплох мирных жителей, которые сочувствовали США. Они пытались прорваться в отлетающие самолеты, порой даже хватаясь за шасси и срываясь в воздухе.
За бугор с обедом
Американский пограничник ловит гаитянского мигранта на берегу Рио-Гранде, возле международного моста Акуна-дель-Рио в Дель-Рио, Техас.
Звездные войны
Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" (слева) перехватывает ракеты (справа), выпущенные движением ХАМАС в направлении южного Израиля из северной части сектора Газа в ночь на 14 мая 2021 года.
Жизнь без игрушек
Сентябрь: боец "Талибана" катается на электрическом аттракционе в парке развлечений в Кабуле. Воспитанные в жестких ограничениях, талибы радовались как дети, увидев простые развлечения.
Беларусь — транзит
Еще один мигрантский конфликт возник на белорусско-польской границе. Несколько тысяч беженцев с Востока хотели прорваться в Польшу.
Обреченный
Самый большой вид животных, который может вымереть в ближайшие 50 лет, — белые медведи. Они даже срочно эволюционируют, чтобы сбросить вес, но лед тает безжалостно. На фото: белый мишка на льдине возле архипелага Земля Франца-Иосифа.
Пенное купание
В Нью Дели река Ямуна вся покрыта пеной из-за промышленных сбросов.
Lady in red
1 февраля 2021 года. Нью-Йорк. Зимний шторм, власти объявили предупреждение о выпадении снега до 60 см. Но не всех это пугает.
Мир без загрязнения
2021 год ознаменовался всплеском борьбы за экологию. Климатические активисты из группы Ocean Rebellion проводят демонстрацию перед штаб-квартирой Международной морской организации.