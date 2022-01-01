25-річний політв'язень із М'янми став чоловіком із найкрасивішим обличчям на планеті

У квітні Паінг Такхон був заарештований через те, що відкрито виступив проти військового перевороту. Його засудили до трирічного ув'язнення та каторжних робіт.

25-річний актор, співак і модель Паінг Такхон з М'янми названий чоловіком із найкрасивішим обличчям на планеті за версією TC Candler, що укладає щорічний рейтинг "100 найкрасивіших облич". Він обійшов 130 тисяч знаменитостей із 45 країн.

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Проте порадіти своєму успіху повною мірою Паінг не зможе. Як повідомляє ВВС, його сестра розповіла, що у квітні Такхон був заарештований приблизно 50 солдатами, які прибули на восьми військових вантажівках о 05:00 за місцевим часом. Його засудили до трьох років тюремного ув'язнення та каторжних робіт за участь у масових протестах проти військового перевороту, що вразив М'янму.

"Ми рішуче засуджуємо військовий переворот. Ми вимагаємо негайного звільнення державного радника До Аунг Сан Су Чжи, президента У Він Мінта, міністрів цивільного уряду та обраних членів уряду. Ми вимагаємо поважати результати виборів 2020 року і якнайшвидше сформувати новий цивільний уряд", – писав Такхон у соцмережах. Відкрита і чесна позиція знаменитості стала приводом для його затримання.

[ + – ] Паінг Такхон

Військові М'янми захопили владу у лютому після загальних виборів, на яких партія НЛД Аунг Сан Су Чжі здобула впевнену перемогу. Заявивши про фальшування виборів, військові оголосили надзвичайний стан на рік. Зіткнувшись із масовими протестами, військові розгорнули криваві репресії, внаслідок чого тисячі людей загинули та тисячі були ув'язнені.

Після арешту Такхона особистий аккаунт актора в Instagram, де він мав понад мільйон підписників, і сторінку в Facebook заблокували. Також у нього забрали його мобільні телефони, позбавивши можливості спілкуватися з шанувальниками. Натомість його прихильники організували рух "Фрі Паінг Такхон, політичний ув'язнений М'янми", вимагаючи звільнити його, і навіть відновили його обліковий запис в Instagram, публікуючи знімки знаменитості.

Близький друг Паінга розповів, що той страждав від депресії та фізичного виснаження після арешту, а від слабкості не міг навіть стояти, проте він не шкодує про свою участь у маршах та демонстраціях проти перевороту.

Що стосується рейтингу "100 найкрасивіших облич", то він публікується TC Candler та The Independent Critics з 1990 року. За останні роки рейтинг зібрав понад 12 мільярдів переглядів у соціальних мережах та сотні мільйонів переглядів на YouTube. Він вважається найпрестижнішим і визнаним у всьому світі списком у своєму роді. На відміну від більшості інших щорічних рейтингів краси, "100 найкрасивіших облич" не є конкурсом популярності та безумовно не залежить від країни.

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"Список вводить нові особи в країни, яких вони зазвичай не досягли б. Незалежні критики шукають усюди, прислухаючись до мільйонів пропозицій, внесених громадськістю за останні кілька десятиліть, а потім складають список, що представляє сучасний ідеал світової краси. Естетична досконалість – лише один із критеріїв. Витонченість, елегантність, оригінальність, сміливість, пристрасть, клас, врівноваженість, радість, обіцянка, надія... Всі вони втілені в прекрасному обличчі", – йдеться на каналі, що опублікував рейтинг.

Такхон розпочав свою кар'єру в модній індустрії в 2014 році, ставши одним із найпомітніших і працьовитих манекенників. Хлопець знімався для журналів, демонстрував одяг на подіумах, брав участь у записі музичних кліпів. У 2017 році він дебютував у кіно і зараз успішно знімається у фільмах та серіалах у рідній М'янмі, де має сотні тисяч шанувальників.

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У 2018 році він з'явився на BuzzFeed "23 приголомшливих південноазіатських чоловіків", а в 2019 році був включений до The Myanmar Times "10 найкращих акторів". Паінг Такхон також популярний у Таїланді. 3 серпня 2019 року він провів грандіозну зустріч із шанувальниками в Бангкоку, де зібрався величезний натовп. Актор є послом Економічної спільноти АСЕАН. 21 вересня 2019 року його було призначено послом М'янми з туризму в Таїланді Асоціацією туристичного маркетингу М'янми.

Зазначимо, що на другому місці у сотні володарів найкрасивішого обличчя 2021 року опинився голлівудський актор Кріс Хемсворт.

Нагадаємо, у 2020 році 19-річну ізраїльтянку Яель Шелбію визнали жінкою з найкрасивішим обличчям у світі. На той момент дівчина проходила службу у ВПС ЦАХАЛа.