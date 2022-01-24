У Німеччині озброєний чоловік вчинив стрілянину в університеті (фото)
Стрілець, якого імовірно звуть Тобіас Лудлофф, поранив кількох людей. Поліція та спецназ розпочали масштабну спецоперацію.
У понеділок, 24 січня, у Німеччині поліцейські застрелили стрільця-одинака, який у лекційній аудиторії Гейдельберзького університету поранив кількох людей із гвинтівки. Про це повідомляє "Шпігель".
"Що відомо зараз: стрілець-одинак поранив кількох людей із довгоствольної зброї. Зловмисник мертвий", — повідомила місцева поліція у Twitter.
За інформацією Bild, зловмисник застрелився.
Поліція не розглядає версію, що стрільців було кілька. Але все ж таки німецькі поліцейські та співробітники спецназу продовжують пошуки можливих співучасників у районі університету, де проводиться масштабна спецоперація. Район оточений.
Пресслужба університету не коментує подію.
За непідтвердженими даними, стрілянину вчинив 23-річний Тобіас Лудлофф. Повідомляється й про можливий мотив таких дій. Імовірно, Лудлофф був радикальним веганом — він хотів таким чином помститися за страждання тварин, також відчував сильну неприязнь до студентів.
Раніше Фокус повідомляв, що вбивці вісьмох людей, який улаштував стрілянину в університеті в Пермі, стає краще. Тимуру Бекмансурову ампутували ногу. Медики провели Бекмансурову чергову операцію.