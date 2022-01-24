В Германии вооруженный мужчина устроил стрельбу в университете (фото)

Стрелок, которого предположительно зовут Тобиас Лудлофф, ранил нескольких человек. Полиция и спецназ начали масштабную спецоперацию.

В понедельник, 24 января, в Германии полицейские застрелили стрелка-одиночку, который в лекционной аудитории Гейдельбергского университета ранил нескольких человек из винтовки. Об этом сообщает "Шпигель".

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"Что известно сейчас: стрелок-одиночка ранил нескольких человек из длинноствольного оружия. Злоумышленник мертв", — сообщила местная полиция в Twitter.

[ + – ] Стрельба в университете Германии Фото: AP [ + – ] Стрельба в университете Германии Фото: AP [ + – ] Стрельба в университете Германии [ + – ] Стрельба в университете Германии

По информации Bild, злоумышленник застрелился.

Полиция не рассматривает версию о том, что стрелков было несколько. Но все же немецкие полицейские и сотрудники спецназа продолжают поиски возможных соучастников в районе университета, где проводится масштабная спецоперации. Район оцеплен.

Пресс-служба университета не комментирует произошедшее.

[ + – ] Предполагаемый стрелок

По неподтвержденным данным, стрельбу устроил 23-летний Тобиас Лудлофф. Сообщается и о возможном мотиве таких действий. Предположительно, Лудлофф был радикальным веганом он хотел таким образом отомстить за страдания животных, также он испытывал сильную неприязнь к студентам.

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