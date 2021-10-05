Убийца восьмерых человек в университете в Перми идет на поправку (фото)

Вскоре Тимура Бекмансурова, которому ампутировали ногу, переведут в обычную палату. Там его могут начать допрашивать правоохранители.

18-летний студент юрфака Пермского государственного национального университета Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил там стрельбу и убил восьмерых человек, идет на поправку. Фотографию убийцы из реанимации опубликовал Telegram-канал SHOT.

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В настоящее время парня отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в скором времени он будет переведен в обычную палату, где его смогут допросить сотрудники правоохранительных органов.

[ + – ] Тимур Бекмансуров Фото: Telegram

На днях Бекмансурову сделали очередную операцию — из него извлекли последнюю пулю, которая была выпущена в него во время его обезвреживания 20 сентября. Состояние "стрелка" врачи оценивают как стабильно тяжелое с положительной динамикой. До этого ему ампутировали ногу.

По данным Telegram-канала, пули, выпущенные в Бекмансурова, следствие будет использовать как вещественные доказательства.

[ + – ] SHOT Фото: Telegram

[ + – ] SHOT Фото: Telegram

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Парню грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Фокус ранее писал о том, что в понедельник, 20 сентября, произошла стрельба в Перми. 18-летний Тимур Бекмансуров с огнестрельным оружием проник в здание Пермского госуниверситета и открыл стрельбу по студентам. Жертвами террориста стали 8 человек, около 30 получили различные травмы и ранения.

Парня, устроившего теракт, обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин, который прибыл с коллегой на место ЧП одним из первых.