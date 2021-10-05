Вбивця вісьмох людей в університеті в Пермі йде на поправку (фото)

Незабаром Тимура Бекмансурова, якому ампутували ногу, переведуть у звичайну палату. Там його можуть почати допитувати правоохоронці.

18-річний студент юрфаку Пермського державного національного університету Тимур Бекмансуров, який 20 вересня влаштував там стрілянину і вбив вісьмох людей, йде на поправку. Фотографію вбивці з реанімації опублікував Telegram-канал SHOT.

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Зараз хлопця відключили від апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ), незабаром він буде переведений у звичайну палату, де його зможуть допитати співробітники правоохоронних органів.

[ + – ] Тимур Бекмансуров Фото: Telegram

Днями Бекмансурову зробили чергову операцію — з нього витягли останню кулю, яка була випущена в нього під час його знешкодження 20 вересня. Стан "стрілка" лікарі оцінюють як стабільно важкий з позитивною динамікою. До цього йому ампутували ногу.

За даними Telegram-каналу, кулі, випущені в Бекмансурова, слідство використовуватиме як речові докази.

[ + – ] SHOT Фото: Telegram

[ + – ] SHOT Фото: Telegram

Стосовно стрільця порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ ("Вбивство двох і більше осіб, скоєне загальнонебезпечним способом"). Хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном до 20 років або довічне ув'язнення.

Фокус раніше писав про те, що в понеділок, 20 вересня, сталася стрілянина в Пермі. 18-річний Тимур Бекмансуров з вогнепальною зброєю проник в будівлю Пермського держуніверситету і відкрив стрілянину по студентах. Жертвами терориста стали 8 людей, близько 30 отримали різні травми і поранення.

Хлопця, який влаштував теракт, знешкодив співробітник ДПС Костянтин Калінін, який прибув з колегою на місце НП одним з перших.