На Грецію обрушився небувалий снігопад (фото, відео)

Потяги та автобуси тимчасово припинили роботу. Також закрито школи та пункти вакцинації від коронавірусу.

У понеділок, 24 січня, зимовий шторм "Ельпіс" обрушився на Грецію, засипавши шаром снігу кілька регіонів країни — від Акрополя у столичному регіоні до островів на півдні, у т.ч. Евії та півострова Пеліон. Школи закрилися, транспорт не працює, програму із вакцинації проти COVID-19 довелося призупинити. Про це повідомляє Reuters.

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[ + – ] Снігопад у Греції [ + – ] Снігопад у Греції [ + – ] Снігопад у Греції

Роботу поїздів та автобусів у столичному регіоні зупинено, автомобілі місцевих мешканців застрягли на дорогах.

Закрилися школи, учнів перевели на дистанційне навчання, також закрито пункти вакцинації від коронавірусної інфекції. Місцева влада радить мешканцям утриматися від зайвих поїздок.

Метеогологи кажуть, що холодна погода, мабуть, протримається до середи.

Департамент поліції острова Евія заборонив пересування вантажівок вагою понад 3,5 тонни деякими дорогами в регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що у США оголосили НС через снігову стихію. Зимовий шторм "Ізі" залишив 145 тис. жителів кількох регіонів без електрики. Режим НС оголошено у чотирьох штатах: Віргінії, Джорджії, Північній та Південній Кароліні. У Міжнародному аеропорту Шарлот-Дуглас у Північній Кароліні скасували близько 90% усіх рейсів.