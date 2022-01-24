На Грецию обрушился небывалый снегопад (фото, видео)

Поезда и автобусы временно прекратили работу. Также закрыты школы и пункты вакцинации от коронавируса.

В понедельник, 24 января, зимний шторм "Эльпис" обрушился на Грецию, засыпав слоем снега несколько регионов страны — от Акрополя в столичном регионе до островов на юге, в т.ч. Эвии и полуострова Пелион. Школы закрылись, транспорт не работает, программу по вакцинации против COVID-19 пришлось приостановить. Об этом сообщает Reuters.

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Работа поездов и автобусов в столичном регионе остановлена, автомобили местных жителей застряли на дорогах.

Закрылись школы, учащихся перевели на дистанционное обучение, также закрыты пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Местные власти советуют жителям воздержаться от излишних поездок.

Метеогологи говорят, что холодная погода, вероятно, продержится до среды.

Департамент полиции острова Эвия запретил передвижения грузовиков весом более 3,5 тонны по некоторым дорогам в регионе.

Ранее Фокус сообщал, что в США объявили ЧС из-за снежной стихии. Зимний шторм "Иззи" оставил 145 тыс. жителей нескольких регионов остались без электричества. Режим ЧС объявлен в четырех штатах: Виргинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине. В Международном аэропорту Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине отменили около 90% всех рейсов.