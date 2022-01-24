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Стрілянина в університеті Німеччини: загинула молода жінка та поранено троє (фото, відео)

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Поліція на місці злочину, німеччина, стрілянина
Фото: worldnews24 | Зброя стрілка-одинака.

За даними поліції, зловмисник вів безладну стрілянину в аудиторії. У нього було кілька видів зброї, зокрема й гвинтівка.

Під час стрілянини в Гейдельберзькому університеті загинула молода жінка і ще троє людей отримали поранення. Згодом нападник застрелився сам. За інформацією поліції Німеччини, стрілець вів безладну стрілянину з довгоствольної зброї по студентам, які перебували в лекційній аудиторії. Про це повідомляє The Guardian.

Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Фото: EPA
Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Поліція біля університету, де сталася стрілянина
Поліція біля університету, де сталася стрілянина

За даними видання The Local, загиблою виявилася молода дівчина, вона померла у лікарні від отриманих поранень.

Після повідомлень про інцидент поліція ініціювала масштабну спецоперацію на території університетського кампуса та прилеглої території.

За інформацією німецьких ЗМІ, нападник був студентом університету, з собою у нього було кілька одиниць зброї, і він не керувався будь-якими релігійними чи політичними мотивами.

Гейдельберг — університетське містечко, де мешкає близько 160 тис. осіб. У Німеччині діють одні із найсуворіших у Європі законів про зброю. Перестрілки у школах трапляються вкрай рідко.

Раніше Фокус повідомляв, що озброєний чоловік вчинив стрілянину в німецькому університеті. Співробітники поліції та силовики проводять масштабну спецоперацію після того, як чоловік, якого, ймовірно, звали Тобіас Лудлофф, поранив кількох людей.