Стрілянина в університеті Німеччини: загинула молода жінка та поранено троє (фото, відео)
За даними поліції, зловмисник вів безладну стрілянину в аудиторії. У нього було кілька видів зброї, зокрема й гвинтівка.
Під час стрілянини в Гейдельберзькому університеті загинула молода жінка і ще троє людей отримали поранення. Згодом нападник застрелився сам. За інформацією поліції Німеччини, стрілець вів безладну стрілянину з довгоствольної зброї по студентам, які перебували в лекційній аудиторії. Про це повідомляє The Guardian.
За даними видання The Local, загиблою виявилася молода дівчина, вона померла у лікарні від отриманих поранень.
Після повідомлень про інцидент поліція ініціювала масштабну спецоперацію на території університетського кампуса та прилеглої території.
За інформацією німецьких ЗМІ, нападник був студентом університету, з собою у нього було кілька одиниць зброї, і він не керувався будь-якими релігійними чи політичними мотивами.
Гейдельберг — університетське містечко, де мешкає близько 160 тис. осіб. У Німеччині діють одні із найсуворіших у Європі законів про зброю. Перестрілки у школах трапляються вкрай рідко.
Раніше Фокус повідомляв, що озброєний чоловік вчинив стрілянину в німецькому університеті. Співробітники поліції та силовики проводять масштабну спецоперацію після того, як чоловік, якого, ймовірно, звали Тобіас Лудлофф, поранив кількох людей.