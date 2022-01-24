Стрілянина в університеті Німеччини: загинула молода жінка та поранено троє (фото, відео)

За даними поліції, зловмисник вів безладну стрілянину в аудиторії. У нього було кілька видів зброї, зокрема й гвинтівка.

Під час стрілянини в Гейдельберзькому університеті загинула молода жінка і ще троє людей отримали поранення. Згодом нападник застрелився сам. За інформацією поліції Німеччини, стрілець вів безладну стрілянину з довгоствольної зброї по студентам, які перебували в лекційній аудиторії. Про це повідомляє The Guardian.

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[ + – ] Поліція біля університету, де сталася стрілянина Фото: EPA [ + – ] Поліція біля університету, де сталася стрілянина [ + – ] Поліція біля університету, де сталася стрілянина

За даними видання The Local, загиблою виявилася молода дівчина, вона померла у лікарні від отриманих поранень.

Після повідомлень про інцидент поліція ініціювала масштабну спецоперацію на території університетського кампуса та прилеглої території.

За інформацією німецьких ЗМІ, нападник був студентом університету, з собою у нього було кілька одиниць зброї, і він не керувався будь-якими релігійними чи політичними мотивами.

Гейдельберг — університетське містечко, де мешкає близько 160 тис. осіб. У Німеччині діють одні із найсуворіших у Європі законів про зброю. Перестрілки у школах трапляються вкрай рідко.

Раніше Фокус повідомляв, що озброєний чоловік вчинив стрілянину в німецькому університеті. Співробітники поліції та силовики проводять масштабну спецоперацію після того, як чоловік, якого, ймовірно, звали Тобіас Лудлофф, поранив кількох людей.