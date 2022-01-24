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Стрельба в университете Германии: погибла молодая женщина и ранены трое (фото, видео)

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Полиция на месте преступления, германи, стрельба
Фото: worldnews24 | Оружие стрелка-одиночки.

По сведениям полиции, злоумышленник вел беспорядочную стрельбу в аудитории. У него было несколькими видов оружия, в том числе и винтовка.

Во время стрельбы в Гейдельбергском университете погибла молодая женщина и еще три человека получили ранения. Впоследствии нападавший застрелился сам. По информации полиции Германии, стрелок вел беспорядочную стрельбу из длинноствольного оружия по студентам, которые находились в лекционной аудитории. Об этом сообщает The Guardian.

стрельба, полиция, университет, германия
Полиция возле университета, где произошла стрельба
Фото: EPA
стрельба, полиция, университет, германия
Полиция возле университета, где произошла стрельба
стрельба, полиция, университет, германия
Полиция возле университета, где произошла стрельба
стрельба, полиция, университет, германия
стрельба, полиция, университет, германия
стрельба, полиция, университет, германия

По данным издания The Local, погибшей оказался молодая девушка, она умерла в больнице от полученных ранений.

После сообщений об инциденте полиция инициировала масштабную спецоперацию на территории университетской кампуса и прилегающей территорий.

По информации немецких СМИ, нападавший был студентом университета, с собой у него было несколько единиц оружия, и он не руководствовался какими бы то ни было религиозными или политических мотивами.

Гейдельберг — университетский городок, где проживает около 160 тыс. человек. В Германии действуют одни из самых строгих в Европе законов об оружии. Перестрелки в школах случаются крайне редко.

Ранее Фокус сообщал, что вооруженный мужчина устроил стрельбу в немецком университете. Сотрудники полиции и силовики проводят масштабную спецоперацию после того, как мужчина, которого предположительно звали Тобиас Лудлофф, ранил нескольких человек.