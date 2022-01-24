Стрельба в университете Германии: погибла молодая женщина и ранены трое (фото, видео)

По сведениям полиции, злоумышленник вел беспорядочную стрельбу в аудитории. У него было несколькими видов оружия, в том числе и винтовка.

Во время стрельбы в Гейдельбергском университете погибла молодая женщина и еще три человека получили ранения. Впоследствии нападавший застрелился сам. По информации полиции Германии, стрелок вел беспорядочную стрельбу из длинноствольного оружия по студентам, которые находились в лекционной аудитории. Об этом сообщает The Guardian.

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[ + – ] Полиция возле университета, где произошла стрельба Фото: EPA [ + – ] Полиция возле университета, где произошла стрельба [ + – ] Полиция возле университета, где произошла стрельба

По данным издания The Local, погибшей оказался молодая девушка, она умерла в больнице от полученных ранений.

После сообщений об инциденте полиция инициировала масштабную спецоперацию на территории университетской кампуса и прилегающей территорий.

По информации немецких СМИ, нападавший был студентом университета, с собой у него было несколько единиц оружия, и он не руководствовался какими бы то ни было религиозными или политических мотивами.

Гейдельберг — университетский городок, где проживает около 160 тыс. человек. В Германии действуют одни из самых строгих в Европе законов об оружии. Перестрелки в школах случаются крайне редко.

Ранее Фокус сообщал, что вооруженный мужчина устроил стрельбу в немецком университете. Сотрудники полиции и силовики проводят масштабную спецоперацию после того, как мужчина, которого предположительно звали Тобиас Лудлофф, ранил нескольких человек.