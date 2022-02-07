У США врятували жінку, яка за -10°C два дні провела на озері на надувному матраці

Постраждала намагалася дістатися човна. Із закривавленими й обмороженими руками її помітили машиністи потяга, що проїжджав повз.

Мешканка штату Оклахома протягом двох днів дрейфувала озером на надувному матраці за мінусової температури. Про це повідомляє Independent.

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Її знайшли на Озері Тексома, де вона пропливла загалом понад 3 км. За цей час температура повітря опустилася від -2°C до -10°C, за даними World Weather.

Лена Кент, із пресслужби залізничної компанії BNSF Railway, повідомила, що два співробітники з бригади товарного потяга, що проїжджав повз, помітили жінку на озері минулого четверга, 4 лютого. Вона кликала на допомогу та махала рукою.

"Вона лежала на землі та кликала на допомогу, тому ми знали, ми припускали, що має травми", — пояснила провідниця потяга Крістін Соса.

Бригада зупинила потяг і зв'язалася з диспетчером, були викликані рятувальники, тому що передбачалося, що, швидше за все, у постраждалої були пошкодження, судячи з того, де її помітили.

У жінки були ознаки обмороження та закривавлені руки, вона ледве могла пересуватися. Співробітникам поїздної бригади довелося відігрівати її біля двигуна потяга. Надалі її доправили до лікарні, зараз вона йде на поправку.

Повідомляється, що постраждала разом із чоловіком намагалися на надувному матраці дістатися іншого човна. Чоловікові вдалося самостійно вилізти на берег.

Раніше Фокус повідомляв, що в Канаді врятували 18 осіб, які дрейфували на крижині. Велика крижина на озері Ері, на якій знаходилися люди, відкололася і її забрала течією.