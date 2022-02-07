В США спасли женщину, которая при -10°C два дня провела на озере на надувном матрасе
Пострадавшая пыталась добраться к лодке. С окровавленными и обмороженными руками ее обнаружили машинисты проезжавшего мимо поезда.
Жительница штата Оклахома в течение двух дней дрейфовала по озеру на надувном матрасе при минусовой температуре. Об этом сообщает Independent.
Ее обнаружили на Озере Тексома, где она проплыла в общей сложности больше 3 км. За это время температура воздуха опустилась с -2°C до -10°C, по данным World Weather.
Лена Кент, из пресс-службы железнодорожной компании BNSF Railway, сообщила, что два сотрудника из бригады проезжавшего мимо товарного поезда заметили женщину на озере в минувший четверг, 4 февраля. Она звала на помощь и махала рукой.
"Она лежала на земле и звала на помощь, поэтому мы знали, мы предполагали, что у нее травмы", — объяснила проводник поезда Кристин Соса.
Поездная бригада остановила поезд и связалась с диспетчером, были вызваны спасатели, потому что предполагалось, что, скорее всего, у пострадавшей были повреждения, судя по тому, в каком где ее заметили.
У женщины были признаки обморожения и окровавленные руки, она едва могла передвигаться. Сотрудникам поездной бригады пришлось отогревать ее у двигателя поезда. В дальнейшем ее доставили в больницу, сейчас она идет на поправку.
Сообщается, что пострадавшая вместе с мужчиной пытались на надувном матрасе добраться до другой лодки. Мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег.
Ранее Фокус сообщал, что в Канаде спасли 18 человек, которые дрейфовали на льдине. Крупная льдина на озере Эри, на которой находились люди, откололась и ее унесло течением.