В США спасли женщину, которая при -10°C два дня провела на озере на надувном матрасе

Пострадавшая пыталась добраться к лодке. С окровавленными и обмороженными руками ее обнаружили машинисты проезжавшего мимо поезда.

Жительница штата Оклахома в течение двух дней дрейфовала по озеру на надувном матрасе при минусовой температуре. Об этом сообщает Independent.

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Ее обнаружили на Озере Тексома, где она проплыла в общей сложности больше 3 км. За это время температура воздуха опустилась с -2°C до -10°C, по данным World Weather.

Лена Кент, из пресс-службы железнодорожной компании BNSF Railway, сообщила, что два сотрудника из бригады проезжавшего мимо товарного поезда заметили женщину на озере в минувший четверг, 4 февраля. Она звала на помощь и махала рукой.

"Она лежала на земле и звала на помощь, поэтому мы знали, мы предполагали, что у нее травмы", — объяснила проводник поезда Кристин Соса.

Поездная бригада остановила поезд и связалась с диспетчером, были вызваны спасатели, потому что предполагалось, что, скорее всего, у пострадавшей были повреждения, судя по тому, в каком где ее заметили.

У женщины были признаки обморожения и окровавленные руки, она едва могла передвигаться. Сотрудникам поездной бригады пришлось отогревать ее у двигателя поезда. В дальнейшем ее доставили в больницу, сейчас она идет на поправку.

Сообщается, что пострадавшая вместе с мужчиной пытались на надувном матрасе добраться до другой лодки. Мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег.

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде спасли 18 человек, которые дрейфовали на льдине. Крупная льдина на озере Эри, на которой находились люди, откололась и ее унесло течением.