Apple видалила програми підсанкційного Промсвязьбанка банку з App Store

Усі три програми російського банку зникли з App Store після введення проти нього санкцій.

Компанія Apple видалила додатки російського Промсвязьбанка банку зі свого магазину додатків App Store після того, як 23 лютого США ввели санкції проти низки російських офіційних осіб і фінансових установ. Рішення про санкції було ухвалено через визнання Росією незалежності ДНР та ЛНР. Про це повідомляє РБК

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Промсвязьбанк розмістив в App Store відразу три програми своїх розробників, але 24 лютого всі вони зникли з App Store.

Представник російського банку прокоментував ситуацію, зазначивши, що Apple видалила програми через введені санкції, але при цьому програми банку, раніше встановлені на пристрої користувачів, продовжують працювати.

Цей приклад наслідував і Google, видаливши програми з Play Store, свого магазину програм для платформи Android.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден запровадив санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Американський президент зазначив, що санкції, які діятимуть проти компанії Nord Stream 2 AG, яка курирувала будівництво газопроводу, — це крок у відповідь на дії, які Росія робить щодо України.

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