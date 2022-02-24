Apple удалила приложения подсанкционного Промсвязьбанка из App Store

Все три приложения российского банка исчезли из App Store после ввода против него санкций.

Компания Apple удалила приложения российского Промсвязьбанка из своего магазина приложений App Store после того, как 23 февраля США ввели санкции в отношении ряда российских официальных лиц и финансовых учреждений. Решение о санкциях было принято из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РБК

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Промсвязьбанк разместил в App Store сразу три приложения своих разработчиков, но 24 февраля все они исчезли из App Store.

Представитель российского банка прокомментировал ситуацию, отметив, что Apple удалила приложения по причине введенных санкций, но при этом приложения банка, ранее установленные на устройства пользователей, продолжают работать.

Этому примеру последовал и Google, удалив приложения из Play Store, своего магазина приложений для платформы Android.

Напомним, что президент США Джо Байден ввел санкции против газопровода "Северный поток-2". Американский президент отметил, что санкции, которые будут действовать в отношении компании Nord Stream 2 AG, курировавшей строительство газопровода, — это ответный шаг на действия, которые Россия предпринимает в отношении Украины.

Ранее Фокус сообщал, что появился вирус, который может стереть данные с компьютеров украинцев во время российского вторжения. Вредоносное ПО Hermetic Wiper заражает компьютерную систему и затем уничтожает все присутствующие файлы, которые нужны для загрузки операционной системы. И система больше не запускается.