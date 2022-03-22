Росіяни в Мексиці поскаржилися, що в США пріоритетніше пускають українців (відео)

Громадяни Росії стверджують, що втекли з країни, побоюючись репресій. А тепер змушені жити в таборі на кордоні з Мексикою та Штатами.

На кордоні Мексики та США утворився стихійний табір біженців із Росії. І більшість із них розчаровані тим фактом, що біженці з України в пріоритеті. Про це пише NBC News.

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Журналісти NBC News вирушили до пункту в'їзду в Сан-Ісідоро в Мексиці й там поспілкувалися з росіянами, які чекають на можливість потрапити до Америки. Так, одна з них, Ірина Золкіна, вчителька математики з Москви, виїхала до Канкуна, Мексики, зі своїми дітьми та бойфрендом дочки. Вона показала відео на антивоєнному мітингу в Москві 24 лютого, в день, коли ЗС РФ вдерлася на територію України, і розповіла, що її затримали на цьому мітингу.

"Ми стільки років жили в страху. В Росії теж жахливо", — розповіла Золкіна. За її словами, її затримали на мітингу, а коли звільнили після кількох годин у відділку, то вона разом зі своєю сім'єю вже через кілька днів виїхала з Росії до Ташкента, Узбекистану, потім — до Стамбула, а вже звідти вилетіла до Канкуна. Це звичайний відправний пункт для росіян, які прямують до кордону зі США.

[ + – ] Табір російських біженців на кордоні зі США в Тіхуані

Золкіна із сім'єю намагалися потрапити до США, але, за її словами, прикордонник, подивившись на стопку російських паспортів, відмовив, повідомивши, що "їм доведеться почекати", тоді як групу з шести громадян України пропустили безперешкодно.

"Дуже важко зрозуміти, як вони приймають рішення", — сказала Золкіна

Нагадаємо, з початку війни в Україні, понад 3 мільйони громадян країни стали біженцями, причому більшість із них поїхали до європейських країн, які межують з Україною. Деяким українцям, які дісталися до Мексики та перейшли кордон із США, дозволили залишитися в Америці на рік.

Росію, своєю чергою, залишили тисячі громадян. Сталося це після того, як на РФ наклали масштабні санкції, а ЄС закрило небо для російських літаків. Більшість росіян виїхали до Грузії, Туреччини, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та інших країн, що межують з РФ, і куди можна було дістатися сушею. Водночас тисячі російських туристів опинилися за кордоном і не можуть повернутися додому.

Тим часом на мексикансько-американському кордоні вже утворився стихійний табір біженців із Росії. Офіційні особи США пропустили десятки українців цього тижня, але громадяни РФ залишаються в підвішеному стані.

[ + – ] 32-річний Марк, біженець із Росії Фото: Скриншот

"Це несправедливо, що ми не можемо потрапити до США", — каже 32-річний Марк, адміністратор ресторану, який приїхав із Москви з дружиною. Вони прибули до Мексики через Туреччину та Німеччину. "Це наше рішення — залишатися тут і чекати. Якщо ми підемо, то всі одразу забудуть про цю проблему", — заявив Марк. Він зазначив, що минулого року виходив на акцію протесту після того, як лідера опозиції Олексія Навального ув'язнили. Він з дружиною провів три дні за ґратами й більше не хоче жити в Росії, де ухвалили новий закон, який передбачає до 15 років за ґратами за "дії, спрямовані на дискредитацію російської армії".

Ще один росіянин, 35-річний Михайло Шлячков, пояснює, що полетів до Мексики разом із дружиною 25 лютого, одразу після того, як ЗС РФ вдерлися в Україну. Він побоювався, що його призвуть до армії та відправлять до України, де живуть його близькі родичі.

[ + – ] 35-річний Михайло Шлячков, біженець із Росії Фото: Скриншот

"Я не хочу вбивати своїх братів, розумієш?" — каже він журналісту, показуючи копію свого свідоцтва про народження, в якому зазначено, що мати народилася в Україні.

Відповідаючи в четвер на питання про українців та росіян на кордоні, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас сказав, що уряд допомагає людям, які біжать з України, і що зараз розглядають інші програми для розширення гуманітарної допомоги.

Майоркас зазначив, що для росіян агентство робить винятки з наказу в кожному конкретному випадку для "особливо вразливих осіб".

[ + – ] Табір російських біженців у Тіхуані на кордоні зі США Фото: Скриншот

Минулого тижня в Тіхуані офіційні особи Мексики роздавали листівки російською мовою із зазначеними найближчими притулками для мігрантів та листом, у якому йдеться про те, що росіяни можуть просити притулку, але не повинні таборитися на жвавому кордоні.

Перебування там росіян пов'язане з "ризиком того, що Сполучені Штати вирішать закрити перехід з міркувань внутрішньої безпеки", — йдеться в листі, підписаному директором міграції Тіхуани Енріке Лусеро.

Інститут міграції Мексики не відповів на запит журналістів щодо коментарів.

Проте табір росіян на кордоні не один. Також американські прикордонники не пропускають біженців із Нігерії, Колумбії, Гондурасу та Мексики.