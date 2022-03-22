Россияне в Мексике пожаловались, что в США приоритетнее пускают украинцев (видео)

Граждане России утверждают, что сбежали из страны, опасаясь репрессий. А теперь вынуждены жить в лагере на границе с Мексики и Штатов.

На границе Мексики и США образовался стихийный лагерь беженцев из России. И большинство из них разочарованы тем фактом, что беженцы из Украины в приоритете. Об этом пишет NBC News.

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Журналисты NBC News отправились в пункт въезда в Сан-Исидоро в Мексике и там пообщались с россиянами, которые ждут возможности попасть в Америку. Так, одна из них, Ирина Золкина, учительница математики из Москвы, выехала в Канкун, Мексика, со своими детьми и бойфрендом дочери. Она показала видео на антивоенном митинге в Москве 24 февраля, в день, когда ВС РФ вторглись на территорию Украины, и рассказала, что ее задержали на этом митинге.

"Мы столько лет жили в страхе. В России тоже ужасно", — рассказала Золкина. По ее словам, ее задержали на митинге, а когда освободили после нескольких часов в участке, то она, вместе со своей семьей, уже через несколько дней выехала из России в Ташкент, Узбекистан, потом – в Стамбул, а уже оттуда вылетела в Канкун. Это обычный отправной пункт для россиян, которые направляются к границе с США.

[ + – ] Лагерь российских беженцев на границе с США в Тихуане

Золкина с семьей пытались попасть в США, но, по ее словам, пограничник, посмотрев на стопку российских паспортов, отказал, сообщив, что "им придется подождать", тогда как групп из шести граждан Украины пропустили беспрепятственно.

"Очень трудно понять, как они принимают решения", — сказала Золкина

Напомним, с начала войны в Украине, более 3 миллионов граждан этой страны стали беженцами, причем большинство из них уехали в европейские страны, которые граничат с Украиной. Некоторым украинцам, который добрались до Мексики и перешли границу с США, была разрешено остаться в Америке на год.

Россию, в свою очередь, покинули тысячи граждан. Произошло это после того, как на РФ были наложены масштабные санкции, а ЕС закрыло небо для российских самолетов. Большинство россиян выехали в Грузию, Турцию, Армению, Казахстан, Кыргызстан и прочие страны, что граничат с РФ, и куда возможно было добраться посуху. В то же время тысячи российских туристов оказались за границей и не могут вернуться домой.

Тем временем, на мексиканско-американской границе уже образовался стихийный лагерь беженцев из России. Официальные лица США пропустили десятки украинцев на этой неделе, но граждане РФ остаются в подвешенном состоянии.

[ + – ] 32-летний Марк, беженец из России Фото: Скриншот

"Это несправедливо, что мы не можем попасть в США", — говорит 32-летний Марк, управляющий рестораном, который приехал из Москвы с женой. Они прибыли в Мексику через Турцию и Германию. "Это наше решение — оставаться здесь и ждать. Если мы уйдем, то все сразу забудут о этой проблеме", — заявил Марк. Он отметил, что в прошлом году выходил на акцию протеста после того, как лидера оппозиции Алексея Навального посадили в тюрьму. Он с женой провел три дня за решеткой и больше не хочет в жить в России, где приняли новый закон, предусматривающий до 15 лет за решеткой за "действия, направленные на дискредитацию российской армии".

Еще один россиянин, 35-летний Михаил Шлячков, поясняет, что улетел в Мексику вместе с женой 25 февраля, сразу после того, как ВС РФ вторглись в Украину. Он опасался, что его призовут в армию и отправят в Украину, где живут его близкие родственники.

[ + – ] 35-летний Михаил Шлячков, беженец из России Фото: Скриншот

"Я не хочу убивать своих братьев, понимаешь?" — говорит он журналисту, показывая копию своего свидетельства о рождении, в котором указано, что его мать родилась в Украине.

Отвечая в четверг на вопрос об украинцах и россиянах на границе, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сказал, что правительство помогает людям, бегущим из Украины, и что сейчас рассматриваются другие программы для расширения гуманитарной помощи.

Майоркас отметил, что в отношении россиян агентство делает исключения из приказа в каждом конкретном случае для "особо уязвимых лиц".

[ + – ] Лагерь российских беженцев в Тихуане на границе с США Фото: Скриншот

На прошлой неделе в Тихуане официальные лица Мексики раздавали листовки на русском языке с указанием ближайших приютов для мигрантов и письмом, в котором говорится, что россияне могут просить убежища, но не должны разбивать лагерь на оживленной границе.

Пребывание там россиян сопряжено с "риском того, что Соединенные Штаты решат закрыть переход из соображений внутренней безопасности", — говорится в письме, подписанном директором по миграции Тихуаны Энрике Лусеро.

Институт миграции Мексики не ответил на запрос журналистов о комментариях.

Впрочем, лагерь россиян на границе не один. Также американские пограничники не пропускают беженцев из Нигерии, Колумбии, Гондураса и Мексики.