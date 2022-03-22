П'ять лондонських таксі привезли гуманітарну допомогу для українців до Польщі (відео)
Таксисти зібрали гроші на пальне серед своїх клієнтів, завантажили "кеби" медикаментами та приїхали до Любліна.
Волонтерка Ольга Руднєва, яка зараз займається збором та розподілом гуманітарної допомоги в польському Любліні, розповіла про безпрецедентну акцію від британських таксистів.
П'ять водіїв зібрали гроші на бензин серед своїх клієнтів, завантажили свої "кеби" гуманітарною допомогою, здебільшого медикаментами, та проїхали через усю Європу до польського Любліна, де базується фонд HelpUkraine.
"Ви навіть не уявляєте собі наш шок та емоції, коли цей кортеж заїхав у приміщення складу. Історія з таксі — лише одна із сотні, що трапляються з нами щодня", — розповіла волонтерка.
Також вона зазначила, що допомога надходить звідусіль, лише вчора вони отримали генератори для українських лікарень. А неназваний український бізнесмен подарував дві фури для перевезення вантажів.
"Шкода, що саме цього дня ми каталися на фурах "Нова пошта" та "Укрпошта". Вчора знову не вистачало транспорту, і мені знову хтось подарував три фури", — зазначила волонтерка.
"Я волонтерка в епіцентрі максимальної любові та підтримки України. Таких крутих подарунків нам ніколи й ніхто раніше не дарував", — резюмувала Ольга.