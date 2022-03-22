Пять лондонских такси привезли гуманитарную помощь для Украинцев в Польшу (видео)

Таксисты собрали деньги на топливо среди своих клиентов, загрузили "кэбы" медикаментами и приехали в Люблин

Волонтер Ольга Руднева, которая сейчас занимается сбором и распределением гуманитарной помощи в польском Люблине, рассказала о беспрецендентной акции от британских таксистов.

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Пять водителей собрали деньги на бензин среди своих клиентов, загрузили свои "кэбы" гуманитарной помощью, большей частью медикаментами, и приехали через всю Европу в польский Люблин, где базируется фонд HelpUkraine.

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"Вы даже не представляете себе наш шок и эмоции, когда этот кортеж заехал в помещение склада. История с такси – лишь одна из сотни, случающихся с нами каждый день", — рассказла волонтер.

Также она отметила, что помощь поступает отовсюду, только вчера они получили генераторы для украинских больниц. А неназванный украинский бизнесмен подарил две фуры для перевозки грузов.

"Жаль, что именно в этот день мы катались на фурах Новая почта и Укрпочта. Вчера снова не хватало транспорта, и мне снова кто-то подарил три фуры", — отметила волонтер.

"Я волонтер в эпицентре максимальной любви и поддержки Украины. Таких крутых подарков нам никогда и никто раньше не дарил", — резюмировала Ольга.