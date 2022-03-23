Вторгнення в Україну: США оголосять завтра про запровадження нових санкцій проти Росії

Передбачено новий механізм, який не дозволить підсанкційним особам діяти в обхід обмежень.

Цього тижня після зустрічі із союзниками в Європі президент США Джо Байден оголосить новий список санкцій щодо РФ. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, ці заходи покликані не лише розширити обмеження, а й не дозволити підсанкційним особам ухилятися від обмежень.

У Європі Байден має провести зустріч з представниками НАТО, країн "Великої сімки" та ЄС, щоб обговорити віроломне вторгнення РФ в Україну, яке триває вже четвертий тиждень.

У плани президента США входить і відвідування Польщі, яка прийняла на своїй території 2 з 3,5 млн українських біженців, змушених рятуватися від війни. Заплановано зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який намагається заручитися додатковою підтримкою США та посилити присутність американських сил на східному фланзі НАТО, куди також входять країни Балтії та Румунія.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку Байдена, Путін планує застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні. А його заяви про те, що в Україні нібито працюють американські хімічні лабораторії — це фальсифікація, щоб самому її використати.