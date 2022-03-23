Вторжение в Украину: США объявят завтра о введении новых санкций против России
Предусмотрен новый механизм, который не позволит подсанкционным лицам действовать в обход ограничений.
На этой неделе после встречи с союзниками в Европе президент США Джо Байден огласит новый список санкций в отношении РФ. Об этом сообщает Радио свобода.
По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, эти меры призваны не только расширить ограничения, но не позволить подсанкционным лицам уклоняться от ограничений.
В Европе Байден должен провести встречу с представителями НАТО, стран "Большой семерки" и ЕС, чтобы обсудить вероломное вторжение РФ в Украину, которое длится уже четвертую неделю.
В планы президента США входит и посещение Польши, которая приняла на своей территории 2 из 3,5 млн украинских беженцев, вынужденных спасаться от войны. Запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, который пытается заручиться дополнительной поддержкой США и усилить присутствие американских сил на восточном фланге НАТО, куда также входят страны Балтии и Румыния. —
Ранее Фокус сообщал, что, по мнению Байдена, Путин планирует применить химическое или биологическое оружие в Украине. А его заявления о том, что в Украине якобы работают американские химические лаборатории — это подлог, чтобы самому его использовать.