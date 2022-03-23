Вторжение в Украину: США объявят завтра о введении новых санкций против России

Предусмотрен новый механизм, который не позволит подсанкционным лицам действовать в обход ограничений.

На этой неделе после встречи с союзниками в Европе президент США Джо Байден огласит новый список санкций в отношении РФ. Об этом сообщает Радио свобода.

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По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, эти меры призваны не только расширить ограничения, но не позволить подсанкционным лицам уклоняться от ограничений.

В Европе Байден должен провести встречу с представителями НАТО, стран "Большой семерки" и ЕС, чтобы обсудить вероломное вторжение РФ в Украину, которое длится уже четвертую неделю.

В планы президента США входит и посещение Польши, которая приняла на своей территории 2 из 3,5 млн украинских беженцев, вынужденных спасаться от войны. Запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, который пытается заручиться дополнительной поддержкой США и усилить присутствие американских сил на восточном фланге НАТО, куда также входят страны Балтии и Румыния. —

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению Байдена, Путин планирует применить химическое или биологическое оружие в Украине. А его заявления о том, что в Украине якобы работают американские химические лаборатории — это подлог, чтобы самому его использовать.