У Німеччині учасників автопробігу на підтримку РФ закидали кінським гноєм (відео)

За інформацією журналістів, загалом на підтримку дій ЗС РФ виїхали близько 350 машин. Вони натрапили на акцію, присвячену підтримці України, в якій брало участь близько 3,5 тисяч людей.

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Минулими вихідними в німецькому Ганновері пройшла акція, учасники якої висловили підтримку ЗС РФ, що вдерлися на територію України. Проте автопробіг пішов не за планом — учасників закидали кінським гноєм. Про це повідомив польський журналіст Вітольд Шабловський, пише "Lega Artis".

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"Прибічники Путіна хотіли висловити свою підтримку і перетнути місто з російськими прапорами. Їх заблокували, а машини закидали кінським гноєм. І дуже, б**, добре", — написав журналіст у соцмережах.

Загалом в автопробігу мало взяти участь близько 350 машин, прикрашених російським триколором. Проте цього ж дня в Ганновері проходив великий мітинг, учасники якого вийшли підтримати Україну. В цій акції взяли участь понад 3,5 тисячі людей. Вони виступали проти російської агресії. І запросто перекрили дорогу автоколонні з російськими прапорами.

Порядок охороняли кілька десятків поліцейських, деякі з них — кінні, тому браку гною не було.

[ + – ] Учасників автопробігу на підтримку РФ у Ганновері закидали кінським гноєм

Аналогічна акція відбулася у Франкфурті-на-Майні. Туди прихильники країни-окупанта принесли прапори Російської Федерації, СРСР та символіку так званих "ЛДНР". Вони також вигукували гасла: "Донбас — це Росія". У поліції порушили кілька справ.