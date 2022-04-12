В Германии участников автопробега в поддержку РФ забросали конским навозом (видео)

По информации журналистов, всего в поддержку действий ВС РФ выехали около 350 машин. Они наткнулись на акцию, посвященную поддержке Украины, в которой участвовали около 3,5 тысячи человек.

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В минувшие выходные в немецком Ганновере прошла акция, участники которой выразили поддержку ВС РФ, вторгшимся на территорию Украины. Однако автопробег пошел не по плану – участников забросали конским навозом. Об этом сообщил польский журналист Витольд Шабловский, пишет Lega Artis.

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"Сторонники Путина хотели выразить свою поддержку и пересечь город с российскими флагами. Их заблокировали, а машины забросали конским дерьмом. И очень, б**, хорошо", — написал журналист в соцсетях.

Всего в автопробеге должны были принять около 350 машин, украшенных российским триколором. Однако в этот же день в Ганновере проходил большой митинг, участники которого вышли поддержать Украину. В этой акции приняли участие более 3,5 тысячи человек. Они выступали против российской агрессии. И без труда перекрыли дорогу автоколонне с российскими флагами.

Порядок охраняли несколько десятков полицейских, некоторые из них – конные, так что недостатка в навозе не было.

[ + – ] Участников автопробега в поддержку РФ в Ганновере забросали конским навозом

Аналогичная акция прошла во Франкфурте-на-Майне. Туда сторонники страны-оккупанта принесли флаги Российской Федерации, СССР и символику так называемых "ЛДНР". Они также выкрикивали лозунги: "Донбасс — это Россия". В полиции возбудили несколько уголовных дел.