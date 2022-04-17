Звинувачують у тиску США: китайський держконцерн подав до суду на Ізраїль через тендер

Влада Тель-Авіва вважає китайсько-ізраїльську пропозицію "економічно необґрунтованою", тому будуватимуть трамвай інші компанії.

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Китайський державний концерн China Railway Construction Company разом із ізраїльськими компаніями "Егед" та "Шихун ве-Бінуй" подав до суду на уряд Ізраїлю. Причиною став тендер на будівництво трамвая у Тель-Авіві. Про це повідомляє російськомовне ізраїльське видання Newsru.co.il

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У Тель-Авіві збудують дві нові лінії трамвая — "зелену" та "фіолетову". У тендері з їхнього будівництва брав участь і китайсько-ізраїльський консорціум. Проте влада міста вважає, що їхня пропозиція знаходиться за межею економічної доцільності, тому будівництво доручили французьким, ізраїльським та іспано-ізраїльським компаніям.

Виключені компанії подали до тель-авівського окружного суду позов проти результатів тендеру. Справжньою причиною відмови є тиск США, які вимагають відлучити держконцерн від інфраструктурних тендерів. China Railway Construction Company входить до списку санкцій Штатів.

Переможцем у тендері "зеленої" гілки став консорціум французької "Альстом" та ізраїльських "Дан" і "Електра". Лінія буде довжиною 39 км. По всьому маршруту планують збудувати 63 зупинки, 4 з яких — підземні. Вартість робіт — 20 млрд шекелів (близько 182 млрд гривень), а термін запуску — 2027-2028 роки.

"Фіолетову" гілку будуватиме іспанська CAF та ізраїльська "Шафір Андаса". Ця лінія завдовжки 27 км матиме 45 зупинок. Вартість прокладання — 10 млрд шекелів (близько 92,1 млрд гривень), термін пуску — 2026 рік.

Нагадаємо, у КМДА вирішили перейменувати трамвайну зупинку Ватутіна на Шухевича.

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