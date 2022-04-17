Обвиняют в давлении США: китайский госконцерн подал в суд на Израиль из-за тендера

Власти Тель-Авива посчитали китайско-израильское предложение "экономически необоснованным", поэтому строить трамвай будут другие компании.

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Китайский государственный концерн China Railway Construction Company вместе с израильскими компаниями "Эгед" и "Шихун ве-Бинуй" подал в суд на правительство Израиля. Причиной стал тендер на строительство трамвая в Тель-Авиве. Об этом сообщает русскоязычное израильское издание Newsru.co.il

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В Тель-Авиве построят две новые линии трамвая — "зеленую" и "фиолетовую". В тендере по их строительству принимал участие и китайско-израильский консорциум. Однако власти города посчитали, что их предложение находится за гранью экономической целесообразности, поэтому строительство поручили французским, израильским и испано-израильским компаниям.

Исключенные компании подали в тель-авивский окружной суд иск против результатов тендера. Истинной причиной отказа называют давление США, которые требуют отлучить госконцерн от инфраструктурных тендеров. China Railway Construction Company входит в санкционный список Штатов.

Победителем в тендере "зеленой" ветки стал консорциум французской "Альстом" и израильских "Дан" и "Электра". Линия будет протяженностью 39 км. На протяжении маршрута планируют построить 63 остановки, 4 из которых — подземные. Стоимость работ — 20 млрд шекелей (около 182 млрд гривен), а срок запуска — 2027-2028 годы.

"Фиолетовую" ветку будет строить испанская CAF и израильская "Шафир Андаса". Эта линия протяженностью 27 км будет иметь 45 остановок. Стоимость прокладки — 10 млрд шекелей (около 92,1 млрд гривен), срок пуска — 2026 год.

Напомним, в КГГА решили переименовать трамвайную остановку Ватутина на Шухевича.

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