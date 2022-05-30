Ізраїль відновить розвідку газових родовищ для постачання до Європи

Згідно з прогнозами, знадобиться щонайменше кілька років, перш ніж значні обсяги ізраїльського газу поставлятимуть до європейських країн.

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У понеділок, 30 травня, міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар заявила, що Ізраїль планує відновити дослідження родовищ природного газу у своїх територіальних водах, щоб у найближчому майбутньому укласти угоду про експортні постачання до Європи. Про це повідомляє Reutrers.

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За словами Ельхаррар, раніше розвідка нових газових родовищ була на паузі, адже у пріоритеті були відновлювані джерела енергії. Проте через війну в Україні зараз європейські країни потребують швидкої заміни російського газу.

Глава ізраїльського Міненерго на нещодавній пресконференції зазначила, що поряд із нагальною потребою, яка існує в Європі, Ізраїль має можливість для експорту.

Міністр проінструктувала своїх колег про те, що необхідно провести новий раунд тендерних торгів для початку розвідки родовищ біля ізраїльського Середземноморського узбережжя, яке має розпочатися у третьому кварталі року.

"Ми організували тристоронню групу, що представляє Ізраїль, Європу та Єгипет. Сподіваюся, найближчим часом ми підпишемо меморандум про взаєморозуміння, який дозволить укласти рамкову угоду щодо експорту", — зазначила міністр.

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Згідно із планами, ізраїльський газ має прямувати до Єгипту через розширену газопровідну мережу для зрідження та подальшого експорту на європейський континент. Розглядають й інші варіанти, наприклад будівництво Східносередземноморського трубопроводу (EastMed), який дозволив би Ізраїлю безпосередньо постачати газ до Європи.

В економічній зоні Ізраїлю є одне з найбільших газових родовищ у Середземному морі — "Левіафан". Його обсяги, за деякими оцінками, становлять 622,4 млрд куб. м.

Але, за деякими прогнозами, знадобиться щонайменше кілька років, перш ніж значні обсяги ізраїльського газу почали постачати до європейських країн.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС щодня платить РФ по мільярду євро за постачання газу та нафти. Радник голови ОП висловився з критикою на адресу ЄС за санкції, що неефективно працюють. А президент Зеленський вимагає відмовитися від російського IT-сектору.