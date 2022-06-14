Війна в Україні спровокована, — Папа Римський

Розмовляючи із журналістами, Франциск сказав, що не все однозначно, і що, можливо, воєнні дії спровоковані. Проте він оцінив героїзм українського народу.

Папа Римський Франциск вкотре накрив критикою на адресу Росії. Він заявив, що війська РФ діють жорстоко і люто, а також відзначив мужність українців у боротьбі за виживання. Про це повідомляє Reuters.

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Водночас в опублікованому у вівторок, 14 червня, тексті бесіди, що відбулася між понтифіком та редакторами єзуїтських медіа минулого місяця, згадується про те, що війна не терпить чорно-білих фарб, оскільки, можливо, її якимось чином спровокували.

"Засуджуючи жорстокість російських військ, ми не повинні забувати про реальні проблеми, якщо ми хочемо, щоб вони розв'язувалися", — заявив Франциск, перерахувавши військово-промисловий комплекс до спонукальних факторів війни.

"Правда і в тому, що росіяни думали, що все закінчиться за тиждень, але прорахувалися. Вони зіткнулися з мужніми людьми, які борються за виживання і вже мають військову історію", — йдеться в розшифровці розмови, опублікованої єзуїтським журналом Civilta Cattolica.

"От що нас зачіпає: бачити такий героїзм. Хотів би наголосити: героїзм українського народу. Те, що відбувається перед нашими очима, — це ситуація світової війни. Глобальні інтереси, продаж зброї та захоплення територій — від усього цього страждає героїчний народ", — сказав понтифік.

Раніше Фокус повідомляв, що Папа Римський назвав Патріарха Кирила вівтарним хлопчиком Путіна. За словами Франциска, під час бесіди з патріархом РПЦ Кирилом той 20 хвилин читав текст по папірчику, намагаючись виправдати вторгнення РФ до України. Понтифік сказав, що нічого в цьому не тямить, але нагадав своєму колезі, що "ми не придворні клірики".