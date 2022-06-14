Война в Украине была спровоцирована, — Папа Римский

В беседе с журналистами Франциск сказал, что не все однозначно, и что, возможно, военные действия были каким-то образом спровоцированы. Тем не менее он оценил героизм украинского народа.

Папа Римский Франциск в очередной раз обрушился с критикой в адрес России. Он заявил, что войска РФ действуют жестоко и свирепо, а также отметил мужество украинцев в борьбе за выживание. Об этом сообщает Reuters.

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Вместе с тем, в опубликованном во вторник, 14 июня, тексте беседы, которая состоялась между понтификом и редакторами иезуитских медиа в прошлом месяце, упоминается о том, что война не терпит черно-белых красок, поскольку, возможно, ее каким-то образом спровоцировали.

"Осуждая жестокость российских войск, мы не должны забывать о реальных проблемах, если мы хотим, чтобы они решались", — заявил Франциск, перечислив военно-промышленный комплекс к побудительным факторам войны.

"Правда и в том, что, что русские думали, что все закончится за неделю, но просчитались. Они столкнулись с мужественными людьми, которые борются за выживание и у которых уже есть военная история", — говорится в расшифровке разговора, опубликованного иезуитским журналом Civilta Cattolica.

"Вот что нас задевает: видеть такой героизм. Хотел бы подчеркнуть: героизм украинского народа. То, что происходит перед нашими глазами — это ситуация мировой войны. Глобальные интересы, продажа оружия и захват территорий — от всего этого страдает героический народ", — сказал понтифик.

Ранее Фокус сообщал, что Папа Римский назвал Патриарха Кирилла алтарным мальчиком Путина. По словам Франциска, во время беседы с патриархом РПЦ Кириллом тот 20 минут читал текст по бумажке, пытаясь оправдать вторжение РФ в Украину. Понтифик сказал, что ничего в этом не смыслит, но напомнил своему коллеге, что "мы не придворные клирики".