У валізах та саквояжах. Принц Чарльз отримав від шейха Катару 3 млн євро готівкою, — ЗМІ

Один мільйон спадкоємцю британського престолу принесли у валізі, другий — у саквояжі, а третій — у сумках фешенебельного магазину Fortnum and Mason. У канцелярії принца запевняють, що гроші витратили на благодійність.

Кілька років тому принц Чарльз особисто отримав від шейха з Катару Хамада бін Джасім Аль-Тані, колишнього прем'єр-міністра цієї країни, пожертвування в три мільйони євро готівкою. Про це пише видання The Sunday Times із посиланням на власні джерела.

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Як уточнюють журналісти, спадкоємець британського престолу отримав гроші у вигляді трьох траншів з 2011 по 2015 роки. Один мільйон принесли у валізі, другий — у саквояжі, а третій — у сумках фешенебельного магазину Fortnum and Mason, що неподалік резиденції принца Чарльза в центрі Лондона.

Один із радників принца Чарльза, який брав участь у перерахунку готівки, розповів виданню, що всім учасникам було незручно від того, що відбувається. Зрештою представників шейха попросили не передавати спадкоємцю переведені в готівку кошти.

Кларенс Хаус опублікував свою заяву із цього приводу. У канцелярії королівської сім'ї стверджують, що кошти зараховані на рахунки Благодійного фонду принца Уельського (PWCF), і все оформлено згідно із законом.

The Sunday Times наголошує, що передача грошей навряд чи була незаконною. Проте, згідно з політикою членів королівської сім'ї щодо подарунків, вони можуть приймати чек від жертводавців, а ось про готівку не йдеться.

Крім того, такі ситуації змушують задуматися "про розсудливість спадкоємця трону", вважають журналісти. За їхніми словами, те, що принц Чарльз зустрічається безпосередньо із зарубіжними діячами та повідомляє їм позицію Сполученого королівства у різних сферах, викликає питання.

Нагадаємо, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз вперше вирушили до Руанди. Так, спадкоємець британського престолу та його дружина стали першими членами королівської родини, хто відвідав Руанду за 70 років правління Єлизавети ІІ.

Раніше Букінгемський палац та принц Чарльз показали унікальні фото принца Вільяма на честь його 40-річчя.