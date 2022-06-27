В чемоданах и саквояжах. Принц Чарльз получил от шейха Катара 3 млн евро наличными, — СМИ

Один миллион наследнику британского престола принесли в чемодане, второй — в саквояже, а третий — в сумках фешенебельного магазина Fortnum and Mason. В канцелярии принца уверяют, что деньги потратили на благотворительность.

Несколько лет назад принц Чарльз лично получил от шейха из Катара Хамада бин Джассима Аль-Тани, бывшего премьер-министра этой страны, пожертвования в три млн евро наличными. Об этом пишет издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

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Как уточняют журналисты, наследник британского престола получил деньги в виде трех траншей с 2011 по 2015 гг. Один миллион принесли в чемодане, второй — в саквояже, а третий — в сумках фешенебельного магазина Fortnum and Mason, который находится недалеко от резиденции принца Чарльза в центре Лондона.

Один из советников принца Чарльза, участвовавший в пересчете наличных денег, рассказал изданию, что всем участникам было неудобно от происходящего. В конце концов представителей шейха попросили не передавать наследнику обналиченные средства.

Кларенс Хаус опубликовал свое заявление по этому поводу. В канцелярии королевской семьи утверждают, что средства были зачислены на счета Благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF), и все было оформлено по закону.

The Sunday Times подчеркивает, что передача денег вряд ли была незаконной. Тем не менее, согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков, они могут принимать чек от жертвователей, а вот о наличных суммах речи не идет.

Кроме того, такие ситуации заставляют задуматься "о здравомыслии наследника трона", считают журналисты. По их словам, то, что принц Чарльз встречается напрямую с зарубежными деятелями и сообщает им позицию Соединенного королевства в разных сферах, вызывает вопросы.

Напомним, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз впервые отправились в Руанду. Таким образом, наследник британского престола и его супруга стали первыми членами королевской семьи, кто посетил Руанду за 70 лет правления Елизаветы II.

Ранее Букингемский дворец и принц Чарльз показали уникальные фото принца Уильяма в честь его 40-летия.