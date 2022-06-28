Вантажівку з 46 мертвими мігрантами знайшли в Техасі

Цими днями в штаті стояла аномальна спека, замкнені у вантажівці люди задихнулися. Вижили лише 16.

Тіла 46 мігрантів були виявлені в кузові фури неподалік Сан-Антоніо в штаті Техас. Ще 12 дорослих і чотирьох дітей госпіталізували з тепловим ударом. Водій кинув машину, крики про допомогу почув робітник, який випадково опинився поряд. Про це повідомляє The Texas Tribune.

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Вантажівка із 46 мертвими мігрантами була знайдена на дорозі. Випадок уже назвали першим подібним у історії США — за кількістю жертв. До цього найжахливішими випадками загибелі нелегальних мігрантів називали інциденти 2003 року, коли в Південному Техасі знайшли фуру із 19 загиблими, і подію 2017 року, коли в штаті Вікторія знайшли вантажівку з 39 тілами.

[ + – ] Кинута вантажівка з тілами мігрантів Фото: The Texas Tribune

"В автомобілі не було жодних ознак води, а також не працював кондиціонер", — розповів начальник пожежної частини Сан-Антоніо Чарльз Гуд. За його словами, люди просто задихнулися, цими днями в Техасі стояла аномальна спека. До того ж машину припаркували на відкритому місці.

У поліції розповіли, що деякі з нелегалів намагалися вибратися з вантажівки, і ті, кому це вдалося, померли на вулиці, не знайшовши допомоги. Водій явно знав, що сталося в його автомобілі. У поліції повідомили, що у вантажівці був кондиціонер, але він не працював. А коли люди загинули, це намагалися приховати — тіла посипали приправою для стейків, щоб приховати запах.

Фото: The Texas Tribune

[ + – ] Місцеві жителі біля місця трагедії Фото: The Texas Tribune

Наразі місцева влада з'ясовує, з якої країни прибули мігранти: частина нелегалів, імовірно, була з Гондурасу, бо на їхньому одязі були емблеми цієї країни. Також були мігранти з Мексики та Гватемали. Особи загиблих ще встановлюють. ЗМІ зазначають, що серед них є багато неповнолітніх.

Минулого тижня прикордонний патруль сектору долини Ріо-Гранде заявив, що запобіг чотирьом випадкам контрабанди людей, у результаті заарештовали 50 осіб.

[ + – ] Кинута вантажівка в Сан-Антоніо Фото: The Texas Tribune

Чому в загибелі нелегальних мігрантів звинуватили Джо Байдена

Губернатор Техасу Грег Ебботт поспішив зі звинуваченнями на адресу президента Джо Байдена, заявивши, що "смерті є результатом його смертоносної політики відкритих кордонів", яка провокує людей на нелегальне проникнення в США. Представник демократів назвав подію трагедією.

На кабіні вантажівки були реєстраційні номери Міністерства транспорту США й Техасу. Номери вказують на місцевого жителя міста Аламо в Техасі, проте його зять, Ісаак Лаймон, уже заявив, що його тесть став жертвою шахрайства, оскільки номери просто скопіювали.

Вантажівка з такими номерами та реєстрацією дійсно існує, це Volvo, яка минулого тижня перевозила зерно в іншій частині Техасу. Але підозрюваний до цього непричетний, він був шокований, коли дізнався, що автомобілем під його номером здійснювалося нелегальне перевезення людей.

Жахливий інцидент стався на тлі рекордного припливу мігрантів через кордон США та Мексики, де влада збирається зафіксувати понад 2 мільйони арештів протягом 2022 фінансового року.

Уже заарештували трьох людей, хто вони та як причетні до того, що сталося, — не повідомляється.