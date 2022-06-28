Грузовик с 46 мертвыми мигрантами нашли в Техасе

В эти дни в штате стояла аномальная жара, запертые в грузовике люди задохнулись. Выжили только 16.

Тела 46 мигрантов были обнаружены в кузове фуры неподалеку от Сан-Антонио в штате Техас. Еще 12 взрослых и четверо детей были госпитализированы с тепловым ударом. Водитель бросил машину, крики о помощи услышал рабочий, который случайно оказался рядом. Об этом сообщает The Texas Tribune.

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Грузовик с 46 мертвыми мигрантами был найден на проселочной дороге. Случай уже назвали первым подобным в истории США — по числу жертв. До этого самыми ужасными случаями гибели нелегальных мигрантов называли инциденты 2003 года, когда в Южном Техасе нашли фуру с 19 погибшими, и происшествие 2017 года, когда в штате Виктория нашли грузовик с 39 телами.

[ + – ] Брошенный грузовик с телами мигрантов Фото: The Texas Tribune

"В автомобиле не было никаких признаков воды, а также не работал кондиционер", — рассказал начальник пожарной части Сан-Антонио Чарльз Худ. По его словам, люди просто задохнулись, в эти дни в Техасе стояла аномальная жара. К тому же машина была припаркована на открытом месте.

В полиции рассказали, что некоторые из нелегалов пытались выбраться из грузовика, и те кому это удалось, умерли на улице, не найдя помощи. Водитель явно знал о том, что произошло в его автомобиле. В полиции сообщили, что в грузовике был кондиционер, но он не работал. А когда люди погибли, то это пытались скрыть – тела посыпали приправой для стейка, чтобы скрыть запах.

Фото: The Texas Tribune

[ + – ] Местные жители у места трагедии Фото: The Texas Tribune

Сейчас местные власти выясняют, из какой страны прибыли мигранты: часть нелегалов, вероятно, была из Гондураса, так как на их одежде были эмблемы этой страны. Также были мигранты из Мексики и Гватемалы. Личность погибших еще устанавливается. СМИ отмечают, что среди них много несовершеннолетних.

На прошлой неделе пограничный патруль сектора долины Рио-Гранде заявил, что предотвратил четыре случая контрабанды людей, в результате было арестовано 50 человек.

[ + – ] Брошенный грузовик у Сан-Антонио Фото: The Texas Tribune

Почему в гибели нелегальных мигрантов обвинили Джо Байдена

Губернатор Техаса Грег Эбботт поспешил с обвинениями в адрес президента Джо Байдена, заявив, что "смерти являются результатом его смертоносной политики открытых границ", которая провоцирует людей на нелегальное проникновение в США. Представитель демократов назвал произошедшее трагедией.

На кабине грузовика были регистрационные номера Министерства транспорта США и Техаса. Номера указывают на местного, жителя города Аламо в Техасе, однако его зять, Исаак Лаймон, уже заявил, что его тесть стал жертвой мошенничества, так как номера просто скопировали.

Грузовик с такими номерами и регистрацией действительно существует, это Volvo, который на прошлой неделе перевозил зерно в другой части Техаса. Но подозреваемый к этому непричастен, он был шокирован, когда узнал, что на автомобиле под его номером осуществлялась нелегальная перевозка людей.

Ужасный инцидент произошел на фоне рекордного притока мигрантов через границу США и Мексики, где власти собираются зафиксировать более 2 миллионов арестов в течение 2022 финансового года.

Уже арестованы три человека, кто они и каким образом причастны к произошедшему – не сообщается.