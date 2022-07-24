Індійський міністр випив склянку води зі "священної" річки та потрапив у лікарню (відео)

Бґагван Манн випив води з річки Калі Бейн і відчув сильний біль у животі, його перевезли літаком до лікарні Делі. За місцевою легендою, у цій річці купався засновник сикхської релігії гуру Нанак Дев.

Головний міністр північного індійського штату Пенджаб Бґагван Манн випив склянку брудної води із "священної річки" Калі Бейн і потрапив до лікарні. Про це повідомила газета Indian Express із посиланням на власні джерела.

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Спочатку чиновник відчув сильний біль у животі у резиденції в Чандігарху, звідти його доставили літаком до однієї з лікарень Делі. Співрозмовники кажуть, що він пройшов медичне обстеження та ще перебуває у лікарні. Уряд тримав його хворобу в найсуворішому секреті.

[ + – ] Відео, на якому чиновник п'є воду з річки, стало вірусним

Відео, на якому Бґагван Манн п'є воду з річки Калі Бейн у місті Султанпур-Лодхі у Пенджабі, стало вірусним після новин про подальшу хворобу міністра, пише видання.

Британська газета The Independent наголошує, що люди почали пов'язувати хворобу з тим, що чиновник пив воду з річки.

[ + – ] Лікарі діагностували у Бґагвана Манна інфекцію

"В оточенні одягнених у шафран релігійних діячів Манн зачерпнув склянку води з річки і випив її під гучні вигуки натовпу. Манн випив воду з річки, якою торкнулися ноги гуру Нанака Дева", — описують журналісти перебіг церемонії.

Лікарі діагностували у Бґагвана Манна інфекцію, повідомила газета The New Indian Express. Він був під наглядом групи медичних експертів високого рівня у окремій палаті. Під час виписки його супроводжували дружина та сестра, його стан — стабільний.

Манн випив склянку води з Калі Бейну з нагоди 22-ї річниці очищення річки. Він оголосив про початок державної кампанії з очищення річок та стоків у Пенджабі.

Річка Калі Бейн — місце просвітлення

Калі Бейн перекладається як "чорний потік", річка отримала назву через чорні мінерали у воді. Індійські ЗМІ пишуть, що води стали чорними через скупчення промислових відходів.

Уздовж берегів 165-кілометрової річки Калі Бейн, в яку стікаються стічні води, розташовано близько 80 сіл та 6 міст. Через забруднену воду в Пенджабі зафіксовано найвищу захворюваність на рак в Індії, пише британська газета The Telegraph.

"Ми часто отримуємо скарги від людей на те, що річка забруднена стічними водами, що прибувають із цих житлових районів", — прокоментував високопосадовець у Пенджабі.

Відповідно до сикхської міфології, перший гуру Нанак Дев знайшов просвітлення, купаючись у водах Калі Бейн. За легендою, одного разу він зник після того, як викупався, і з'явився за 3 дні.

Нагадаємо, що у травні минулого року на березі священної річки Ганг в Індії знайшли тіла щонайменше 40 людей, які могли померти від коронавірусу.

В індійському місті Теланган студент 11 днів прожив на дереві, щоб не заразити родину коронавірусною хворобою.