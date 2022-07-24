Индийский министр выпил стакан воды из "священной" реки и попал в больницу (видео)

Бхагвант Манн выпил воды из реки Кали-Бейн и почувствовал сильную боль в животе, его перевезли самолетом в больницу Дели. По местной легенде, в этой реке купался основатель сикхской религии гуру Нанак Дэв.

Главный министр северного индийского штата Пенджаб Бхагвант Манн выпил стакан грязной воды из "священной реки" Кали-Бейн и попал в больницу. Об этом сообщила газета Indian Express со ссылкой на собственные источники.

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Сначала чиновник почувствовал сильную боль в животе в резиденции в Чандигархе, оттуда его доставили самолетом в одну из больниц Дели. Собеседники говорят, что он прошел медицинское обследование и еще находится в больнице. Правительство держало его болезнь в строжайшем секрете.

[ + – ] Видео, на котором чиновник пьет воду из реки, стало вирусным

Видео, на котором Бхагвант Манн пьет воду из реки Кали-Бейн в городе Султанпур-Лодхи в Пенджабе, стало вирусным после новостей о последующей болезни министра, пишет издание.

Британская газета The Independent подчеркивает, что люди начали связывать болезнь с тем, что чиновник пил воду из реки.

[ + – ] Врачи диагностировали у Бхагвант Манна инфекцию

"В окружении одетых в шафран религиозных деятелей Манн зачерпнул стакан воды из реки и выпил его под громкие возгласы толпы. Манн выпил воду из реки, которой коснулись ноги гуру Нанака Дэва(основателя сикхской религии)", – описывают журналисты ход церемонии.

Врачи диагностировали у Бхагвант Манна инфекцию, сообщила газета The New Indian Express. Он был под наблюдением группы медицинских экспертов высокого уровня в отдельной палате. Во время выписки его сопровождали жена и сестра, его состояние – стабильное.

Манн выпил стакан воды из Кали-Бейна по случаю 22-й годовщины очистки реки. Он объявил о начале государственной кампании по очистке рек и стоков в Пенджабе.

Река Кали-Бейн – место просветления

Кали Бейн переводится как "черный поток", река получила название из-за черных минералов в воде. Индийские СМИ пишут, что воды стали черными из-за скопления промышленных отходов.

Вдоль берегов 165-километровой реки Кали-Бейн, в которую стекаются сточные воды, расположены около 80 деревень и 6 городов. Из-за загрязненной воды в Пенджабе зафиксирована самая высокая заболеваемость раком в Индии, пишет британская газета The Telegraph.

"Мы часто получаем жалобы от людей на то, что река загрязнена сточными водами, поступающими из этих жилых районов", – прокомментировал высокопоставленный чиновник в Пенджабе.

Согласно сикхской мифологии, первый гуру Нанак Дэв обрел просветление, купаясь в водах Кали Бейн. По легенде, однажды он исчез после того, как искупался и появился через 3 дня.

Напомним, что в мае прошлого года на берегу священной реки Ганг в Индии нашли тела минимум 40 людей, которые могли умереть от коронавируса.

В индийском городе Теланган студент 11 дней прожил на дереве, чтобы не заразить семью коронавирусной болезнью.