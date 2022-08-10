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Світ Російсько-українська війна

Заради допомоги Україні: міністр оборони США прибув до Латвії

Міністри оборони США та Латвії Ллойд Остін прибув до Риги, голова Пентагону, НАТО, підтримка України
Міністри оборони США та Латвії Ллойд Остін та Артіс Пабрікс

Ллойд Остін має намір обговорити з керівництвом країни подальші кроки щодо підтримки України, а також підтвердити наміри захищати союзників НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Риги, де в нього на 10 серпня намічено кілька зустрічей із латвійським керівництвом.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні", — повідомив глава Пентагону.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс зазначив, що такий візит відбувається вперше за більш ніж 20 років.

"США — один із наших головних і найближчих союзників, який завжди підтримує безпеку та стабільність у нашому регіоні", — підкреслив Пабрікс.

На 10 серпня у робочому графіку Остіна заплановані переговори з латвійським колегою, а також зустрічі з прем'єр-міністром Кріш'янісом Каріньшем і президентом Латвії Егілом Левітсом. Очікується, що о 12:20 у Міністерстві оборони Латвії відбудеться спільна пресконференція обох міністрів.

Нагадаємо, днями Пентагон оголосив про виділення Україні додаткового пакету допомоги на суму $1 млрд. До нього увійдуть додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 75 тис. снарядів для 155-мм артилерії, 20 мінометів і снаряди до них, ПТРК Javelin, 5 необхідне ЗСУ обладнання.