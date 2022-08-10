Заради допомоги Україні: міністр оборони США прибув до Латвії

Ллойд Остін має намір обговорити з керівництвом країни подальші кроки щодо підтримки України, а також підтвердити наміри захищати союзників НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Риги, де в нього на 10 серпня намічено кілька зустрічей із латвійським керівництвом.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні", — повідомив глава Пентагону.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс зазначив, що такий візит відбувається вперше за більш ніж 20 років.

"США — один із наших головних і найближчих союзників, який завжди підтримує безпеку та стабільність у нашому регіоні", — підкреслив Пабрікс.

На 10 серпня у робочому графіку Остіна заплановані переговори з латвійським колегою, а також зустрічі з прем'єр-міністром Кріш'янісом Каріньшем і президентом Латвії Егілом Левітсом. Очікується, що о 12:20 у Міністерстві оборони Латвії відбудеться спільна пресконференція обох міністрів.

Нагадаємо, днями Пентагон оголосив про виділення Україні додаткового пакету допомоги на суму $1 млрд. До нього увійдуть додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 75 тис. снарядів для 155-мм артилерії, 20 мінометів і снаряди до них, ПТРК Javelin, 5 необхідне ЗСУ обладнання.