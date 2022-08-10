Ради помощи Украине: министр обороны США прибыл в Латвию

Ллойд Остин намерен обсудить с руководством страны дальнейшие шаги по поддержке Украины, а также подтвердить намерения защищать союзников по НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Ригу, где у него на 10 августа намечено несколько встреч с латвийским руководством.

"Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине", — сообщил глава Пентагона.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что такой визит проходит впервые за более чем 20 лет.

"США – один из наших главных и ближайших союзников, всегда поддерживающий безопасность и стабильность в нашем регионе", — подчеркнул Пабрикс.

На 10 августа в рабочем графике Остина запланированы переговоры с латвийским коллегой, а также встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Латвии Эгилом Левитсом. Ожидается, что в 12:20 в Министерстве обороны Латвии пройдет совместная пресс-конференция обоих министров.

Напомним, на днях Пентагон объявил о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму $1 млрд. В него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 75 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, 20 минометов и снаряды к ним, ПТРК Javelin, 50 БМП и другое необходимое ВСУ оборудование.