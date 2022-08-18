У Британії подвоять виплати громадянам, які приймають біженців з України

Британцям, які хочуть допомогти переселенцям, пропонується взяти на себе зобов'язання надавати житло не менш як на пів року. Але через ріст рахунків існує ризик, що деякі українці залишаться без даху над головою. За опитуваннями, до 25% спонсорів не хочуть приймати біженців довше за 6 місяців.

Влада Великобританії може вдвічі збільшити щомісячні виплати у розмірі 350 фунтів стерлінгів (414 євро) громадянам країни, які дозволяють біженцям з України розміщуватись у своїх будинках. Про це повідомляє Politics Home.

Після початку гострої фази війни в Україні на британські острови прибуло вже 100 тисяч українців.

Однак згодом багато британців почали звертатися до уряду з проханням збільшити розмір виплат через збільшену вартість життя. Представників влади також закликають більше стимулювати місцеве населення до того, щоб вони приймали біженців довше за початковий піврічний термін.

Під час реєстрації мешканцям Великобританії, які хочуть розмістити біженців у своїх домоволодіннях, пропонується взяти на себе зобов'язання надавати житло не менш як на пів року.

Однак є ризик того, що деякі люди з України залишаться без даху над головою, якщо власник житла вирішить, що він більше не може допомагати біженцям через збільшену оплату за рахунками.

Нещодавнє дослідження Управління національної статистики показало, що чверть так званих спонсорів українців проти того, щоб приймати у себе біженців довше за пів року.

[ + – ] Чверть британців, які приймають українців, не планують надавати житло довше за пів року

23% опитаних пояснили причини свого рішення різким збільшенням вартості життя.

Тому британський уряд може подвоїти щомісячні заохочувальні виплати до 700 фунтів стерлінгів, якщо вони погодяться надавати біженцям житло довше, ніж на пів року.

З відкритим листом до уряду звернулося 2 000 домоволодінь.

"Будь ласка, розгляньте можливість збільшення суми заохочувальних виплат, особливо коли власник будинку приймає кількох біженців, або коли надається житло на понад 6 місяців", — йдеться у тексті листа.

Його укладачі також закликали уряд виділити кошти для поповнення житлової допомоги Universal Credit для українців, а також профінансувати уроки англійської для людей, які були змушені втекти від війни.

У відповідь на запит журналістів у британському Мінфіні відповіли, що надалі уряд має намір відслідковувати теперішні умови та переглядати розмір виплат у межах програми "Доми для України".

У відповіді міністерства також повідомлялося, що з 350 фунтів стерлінгів щомісячної допомоги вже не стягується податок.

Нагадаємо, що у Польщі біженців з України виселяють із гуртожитку. У березні переселенцям дозволили зупинитися у гуртожитку на півтора року, проте надалі Воєводське управління призупинило фінансування.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Англії біженцям повернули вкраденого собаку, якого знайшли по камерах відеоспостереження. Злодії на червоному BMW сказали перехожим, що це їхній собака і помістили тер'єра Еллі у свою машину.