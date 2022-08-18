В Британии удвоят выплаты гражданам, которые принимают беженцев из Украины

Британцам, которые хотят помочь переселенцам, предлагается взять на себя обязательство предоставлять жилье не менее чем на полгода. Но из-за возросших счетов существует риск, что некоторые украинцы останутся без крова. По опросам, до 25% спонсоров не хотят принимать беженцев дольше 6 месяцев.

Власти Великобритании могут вдвое увеличить ежемесячные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (414 евро) гражданам страны, которые позволяют беженцам из Украины размещаться в своих домах. Об этом сообщает Politics Home.

После начала острой фазы войны в Украине на британские острова прибыло уже 100 000 украинцев.

Однако впоследствии многие британцы стали обращаться к правительству с просьбой увеличить размер выплат из-за возросшей стоимости жизни. Представителей властей также призывают больше стимулировать местное население к тому, чтобы они принимали беженцев дольше первоначального полугодичного срока.

При регистрации жителям Великобритании, которые хотят разместить беженцев в своих домовладениях, предлагается взять на себя обязательство предоставлять жилье не менее чем на полгода.

Однако есть риск того, что некоторые люди из Украины останутся без крова, если владелец жилья решит, что он больше не может помогать беженцам из-за возросшей оплаты по счетам.

Недавнее исследование Управления национальной статистики показало, что четверть так называемых спонсоров украинцев против того, чтобы принимать у себя беженцев дольше полугода.

[ + – ] Четверть британцев, которые принимают украинцев, не планируют предоставлять жилье дольше полугода.

23% из опрошенных объяснили причины своего решения резким увеличением стоимости жизни.

По этой причине британское правительство может удвоить ежемесячные поощрительные выплаты до 700 фунтов стерлингов, если они согласятся предоставлять беженцам жилье дольше, чем на полгода.

С открытым письмом к правительству обратились 2000 домовладений.

"Пожалуйста, рассмотрите возможность увеличения суммы поощрительных выплат, в особенности когда владелец дома принимает нескольких беженцев, или когда предоставляется жилье более чем на 6 месяцев", — говорится в тексте письма.

Его составители также призвали правительство выделить средства для пополнения жилищного пособия Universal Credit для украинцев, а также профинансировать уроки английского для людей, которые были вынуждены бежать от войны.

В ответ на запрос журналистов в британском Минфине ответили, что в дальнейшем правительство намерено отслеживать текущие условия и пересматривать размер выплат в рамках программы "Дома для Украины".

В ответе министерства также сообщалось, что с 350 фунтов стерлингов ежемесячного пособия уже не взимается налог.

Напомним, что в Польше беженцев из Украины выселяют из общежития. В марте переселенцам разрешили остановиться в общежитии на полтора года, однако в дальнейшем Воеводское управление приостановило финансирование.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Англии беженцам вернули украденную собаку, которую нашли по камерам видеонаблюдения. Воры на красном BMW сказали прохожим, что это их собака и поместили терьера Элли в свою машину.