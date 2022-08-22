Google Maps, можливо, показали літак, який упав у тропічному лісі Австралії (фото)

Користувач помітив об'єкт, схожий на лайнер Airbus A320 або Boeing 737 за кількасот кілометрів від австралійського міста Порт-Дуглас.

Картографічний сервіс Google Maps, ймовірно, зафіксував місце падіння літака в тропічному лісі Австралії, повідомляє The New York Post.

Спостережливий користувач помітив те, що було схоже на лайнер, який впав, за кілька сотень кілометрів від міста Порт-Дугласа в австралійському штаті Квінсленд.

[ + – ] Стандартний Airbus A320 чи Boeing 737, який помітили на Google Maps

На карті зображено стандартний Airbus A320 або Boeing 737, який, можливо, летить дуже низькою висотою, через що виникло відчуття, ніби він лежить на землі.

Проте представники служб безпеки Австралії пояснили, що, найімовірніше, це оптичний обман у супутниковому програмному забезпеченні компанії Google.

За даними Бюро транспортної безпеки Австралії, останнім часом вони не мали відомостей про зниклі літаки.

У 2016 році вже був такий випадок: на картах Google літак було видно в озері Міннеаполіса.

"Об'єкти, що швидко рухаються, такі як літаки, часто з'являються на деяких зображеннях певних місцевостей", — пояснила тоді Сьюзен Кадреча, прессекретарка компанії.

У Google поки не коментують випадок, який трапився в Австралії.

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