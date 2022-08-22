Google Maps, возможно, показали самолет, упавший в тропическом лесу Австралии (фото)

Пользователь заметил объект, похожий лайнер Airbus A320 или Boeing 737 в нескольких сотнях километров от австралийского города Порт-Дуглас.

Картографический сервис Google Maps, предположительно, зафиксировал место падения самолета в тропическом лесу Австралии, об этом сообщает The New York Post.

Наблюдательный пользователь заметил то, что было похоже на упавший лайнер в нескольких сотнях километров от города Порт-Дугласа в австралийском штате Квинсленд.

[ + – ] Стандартный Airbus A320 или Boeing 737, который заметили на Google Maps.

На карте изображен стандартный Airbus A320 или Boeing 737, который, возможно, летит на очень низкой высоте, из-за чего возникло ощущение будто он лежит на земле.

Однако представители служб безопасности Австралии объяснили, что, скорее всего, это оптический обман в спутниковом ПО компании Google.

По данным Бюро транспортной безопасности Австралии, в последнее время у них не было сведений о пропавших самолетах.

В 2016 году уже был такой случай: на картах Google самолет был виден в озере Миннеаполиса.

"Быстро движущиеся объекты, такие как самолеты, часто появляются на некоторых изображениях определенных местностей", — объяснила тогда Сьюзен Кадреча, пресс-секретарь компании.

В Google пока не комментируют случай, произошедший в Австралии.

Напомним, что пилоты в Африке проспали посадку и пролетели аэропорт в эфиопской столице Аддис-Абеба. Произошедшее назвали тревожным инцидентом в крупнейшей авиакомпании страны, так как пассажирский лайнер летел над аэропортом на крейсерской высоте. Впоследствии ему пришлось срочно разворачиваться.

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