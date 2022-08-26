Експрем'єр Австралії таємно призначив себе главою 5 міністерств: розпочато розслідування

Під час пандемії COVID-19 колишній прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон таємно від колег призначив себе керівником міністерства охорони здоров'я, фінансів, казначейства, енергетики та внутрішніх справ.

Цьогорічний прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз анонсував початок розслідування щодо колишнього прем'єра Скотта Моррісона, який призначив себе одночасно керівником кількох міністерств у період пандемії. Про це повідомляє France 24.

За словами Албаніза, система "парламентської демократії" країни проходить перевірку, а подібне не має знову повторитися.

Під час коронавірусної пандемії керівник консервативної партії Скотт Моррісон таємно від колег призначив себе керівником міністерств охорони здоров'я, фінансів, казначейства, енергетики та внутрішніх справ.

Розслідуванням керуватиме колишній суддя Верховного суду, а результати стануть відомими до 25 листопада.

"Потрібно провести швидке та ретельне розслідування", — сказав Албаніз, зазначивши, що справа не так у політиці, як у тому, як і чому це сталося, і хто про це знав.

Прем'єр-міністр не виключає, що від Моррісона чи інших колишніх урядових міністрів знадобляться свідчення.

Колишній прем'єр наполягає, що під час пандемії він мав право взяти на себе додаткові повноваження.

"Я вів корабель посеред бурі", — сказав він у першому публічному виступі після скандалу, намагаючись відмахуватися від критиків, які нібито "стояли на березі". Декілька колег Моррісона висловилися з критикою на його адресу.

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