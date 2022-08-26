Экс-премьер Австралии тайно назначил себя главой 5 министерств: начато расследование

Во время пандемии COVID-19 бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в тайне от коллег назначил себя руководителем министерства здравоохранения, финансов, казначейства, энергетики и внутренних дел.

Нынешний премьер-министр Австралии Энтони Албаниз анонсировал начало расследования в отношении бывшего премьера Скотта Моррисона, который назначил себя одновременно руководителем нескольких должностей в период пандемии. Об этом сообщает France 24.

По словам Албаниза, система "парламентской демократии" страны проходит проверку, а подобное не должно повториться вновь.

Во время коронавирусной пандемии руководитель консервативный партии Скотт Моррисон в тайне от коллег назначил себя руководителем министерства здравоохранения, финансов, казначейства, энергетики, а также внутренних дел.

Расследованием будет руководить бывший судья Верховного суда, а результаты станут известны к 25 ноября.

"Нужно провести быстрое и тщательное расследование", — сказал Албаниз, отметив, что дело не столько в политике, сколько в том, как и почему это случилось, и кто об этом знал.

Премьер-министр не исключают, что от Моррисона или других бывших правительственных министров потребуются показания.

Бывший премьер настаивает на том, что во время пандемии он имел право взять на себя дополнительные полномочия.

"Я вел корабль посреди бури", — сказал он в первом публичном выступлении после скандала, пытаясь отмахиваться от критиков, которые якобы "стояли на берегу". Несколько коллег Моррисона высказались с критикой в его адрес.

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