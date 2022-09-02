В Аргентині хотіли вбити віцепрезидентку Крістіну Кіршнер: подробиці замаху (відео)

Крістіна Фернандес де Кіршнер дивом залишилася живою. Нападник направив на неї пістолет, заряджений п'ятьма кулями, і лише завдяки випадковості зброя не вистрілила.

В Аргентині чоловік намагався вбити віцепрезидентку країни Крістину Фернандес де Кіршнер. Факт спроби замаху підтвердив у зверненні до народу аргентинський лідер Альберто Фернандес, пише газета La Nation.

"Крістіна залишилася жива тільки тому, що з якоїсь причини зброя, в якій було 5 куль, не вистрілила, незважаючи на спущений курок", — сказав він.

Віцепрезидентку намагалися вбити ввечері 1 серпня, коли вона виходила з автомобіля біля свого будинку в районі Реколета й вітала своїх прихильників, повідомила газета Clarin.

[ + – ] Момент замаху на Крістіну Фернандес де Кіршнер

Альберто Фернандес назвав те, що сталося, спробою вбивства та найтяжчою подією з моменту відновлення демократії. Президент оголосив у п'ятницю вихідний день, щоб провести марші на підтримку віцепрезидентки, а також "викорінення ненависті й насильства із життя".

Замах на віцепрезидентку Аргентини — що відомо про нападника?

Урядові джерела La Naсion заявили, що 35-річного нападника Фернандо Андреса Сабага Монтьєля з Бразилії відразу заарештували. Він мав дозвіл на носіння вогнепальної зброї від 17 березня 2021 року.

[ + – ] Нападника Фернандо Монтьєля відразу заарештували

У соцмережах чоловіка були підписки на сторінки та групи, пов'язані з радикальними поглядами, пише газета. Фернандо Монтьєль часто відвідував сайти про масонські ложі, комунізм і окультні релігії.

Напад на Крістіну Кіршнер — звинувачення в корупції

Віцепрезидентка Аргентини проходить обвинуваченою в привласненні бюджетних грошей, які виділили на інфраструктурні проєкти в провінції Санта-Крус, повідомив канал Todo Noticias.

Прокурор Дієго Лучані вимагав засудити Крістіну Кіршнер до 12 років ув'язнення з довічним позбавленням права обіймати державні посади й виплатою штрафу в 1 млрд доларів.

За даними прокуратури, у справі про розкрадання коштів проходять 12 спільників Кіршнер, їх можуть засудити до тюремних термінів від 4 до 12 років. Розкрадання грошей із бюджету здійснили на момент президентства Кіршнер із грудня 2007-го по грудень 2015 року. До Кіршнер головою Аргентини був її чоловік Нестор Кіршнер.

Останнім часом прихильники та противники Кіршнер проводять акції протесту біля її резиденції в центрі Буенос-Айреса.

Фокус раніше писав, що Крістіну Кіршнер звинувачували в отриманні хабарів на 160 млн доларів. Вона вирішувала питання з контрактами щодо масштабних державних робіт.

У 2011 році Кіршнер хотіла повторно балотуватися на президентське крісло, це бажання вона пояснювала загостреним почуттям політичної відповідальності.