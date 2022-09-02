В Аргентине хотели убить вице-президента Кристину Киршнер: подробности покушения (видео)

Кристина Фернандес де Киршнер чудом осталась жива. Нападавший направил на нее пистолет, заряженный пятью пулями и только благодаря случайности оружие не выстрелило.

В Аргентине мужчина пытался убить вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Факт попытки покушения подтвердил в обращении к народу аргентинский лидер Альберто Фернандес, пишет газета La Nation.

"Кристина осталась жива только потому, что по какой-то причине оружие, в котором было 5 пуль, не выстрелило, несмотря на спущенный курок", – сказал он.

Вице-президента пытались убить вечером 1 августа, когда она выходила из автомобиля у своего дома в районе Реколета и приветствовала своих сторонников, сообщила газета Clarin.

[ + – ] Момент покушения на Кристину Фернандес де Киршнер

Альберто Фернандес назвал произошедшее попыткой убийства и самым тяжким событием с момента восстановления демократии. Президент объявил в пятницу выходной день, чтобы провести марши в поддержку вице-президента, а также "искоренения ненависти и насилия из жизни".

Покушение на вице-президента Аргентины — что известно о нападавшем?

Правительственные источники La Naсion заявили, что 35-летнего нападавшего Фернандо Андреса Сабага Монтьеля из Бразилии сразу арестовали. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия от 17 марта 2021 года.

[ + – ] Нападавшего Фернандо Монтьеля сразу арестовали

В соцсетях мужчина был подписан на страницы и группы, связанные с радикальными взглядами, пишет газета. Фернандо Монтьель часто посещал сайты о масонских ложах, коммунизме и оккультными религиями.

Нападение на Кристину Киршнер — обвинения в коррупции

Вице-президент Аргентины походит обвиняемой в присвоении бюджетных денег, которые выделили на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус, сообщил канал Todo Noticias.

Прокурор Диего Лучани потребовал приговорить Кристину Киршнер к 12 годам тюремного заключения с пожизненным лишением права занимать государственные должности и выплатой штрафа в 1 млрд долларов.

По данным прокуратуры, в деле о хищении средств проходят 12 сообщников Киршнер, их могут приговорить к тюремным срокам от 4 до 12 лет. Хищения денег из бюджета совершили в момент президентства Киршнер с декабря 2007-го по декабрь 2015 года. До Киршнер главой Аргентины был ее муж Нестор Киршнер.

Последнее время сторонники и противники Киршнер проводят акции протеста возле ее резиденции в центре Буэнос-Айреса.

Фокус ранее писал, что Кристину Киршнер обвиняли в получении взяток на 160 млн долларов. Она решала вопросы с контрактами по масштабным государственным работам.

В 2011 году Киршнер хотела повторно баллотироваться на президентское кресло, это желание она объясняла обостренным чувством политической ответственности.