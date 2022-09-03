У США поліцейські цілий день ганялися за чоловіком, який викрав літак і погрожував терактом

Приватний літак, який викрадач підняв у небо, цілий день кружляв над містом у штаті Міссісіпі, а пілот погрожував спрямувати його в будівлю супермаркету.

У місті Тупело (штат Міссісіпі, США) чоловік викрав літак і погрожував вчинити теракт, схожий на той, що стався 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє AP.

Чоловік, можливо, співробітник аеропорту (за інформацією журналістів) викрав приватний літак Beechcraft King Air C90A. Приблизно о 5 годині ранку в суботу 3 вересня авіамашина почала кружляти в небі над невеликим містом Тупело.

Онлайн-служба відстеження польотів показала, що літак упродовж кількох годин безцільно кружляв у небі. Літак пролітав над Тупело понад три години, а потім попрямував до більш віддалених від міста регіонів.

Викрадач не пред'являв жодних вимог і лише погрожував врізатися літаком у супермаркет Walmart.

Поліція відреагувала й оперативно евакуювала співробітників супермаркету та його відвідувачів.

Лише через деякий час правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Викрадений літак приземлився на північний захід від Ріплі, штат Міссісіпі, на борту знаходився тільки пілот. Його взяли під варту. Поліція та федеральні агенції намагаються з'ясувати мотиви дій чоловіка.

Губернатор міста Тейт Рівз повідомив, що ніхто з мешканців не постраждав.

Нагадаємо, у США безпритульний американець викрав літак. 51-річний Кельвін Кокс заліз у легкий одномоторний літак Piper Super Cub, підняв його у повітря, проте не впорався з керуванням і розбився.

Фокус також писав про те, що французький пенсіонер підпалив аероклуб, викрав літак, розбився в Альпах, але залишився живим. 62-річний Андре Мішлен був членом планерного клубу Versoud, розташованого неподалік Гренобля. Проте з невідомих причин він посварився з керівництвом клубу та навіть почав погрожувати своїм колишнім колегам.