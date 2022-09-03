Скарби Гіммлера вагою 28 тонн: у польському палаці знайшли монети зі скарбу есесівців (фото, відео)

Дослідники вважають, що виявлені шість монет зі свастикою, які Рейхсбанк випустив у 1942, 1944 та 1945 роках, є підтвердженням того, що офіцери Третього рейху могли залишити схованку в польському селі Мінковське.

На території польського палацу XVIII століття шукачі скарбів виявили німецькі монети часів Другої світової. Про це на своєму YouTube-каналі повідомив "Фонд Сілезького мосту" — організація, яка займається пошуками зниклого німецького золота.

Робітники розчищали землю в одній із трьох досліджуваних ділянок біля палацу в селі Мінковське (Опольське воєводство) та виявили шість пфенігів Рейхсбанку зі свастикою. Монети номіналом 1 пфеніг датуються 1942, 1944 та 1945 роками.

[ + – ] Керівник дослідження Барт Зелайтіс.

Барт Зелайтіс, який керує дослідженням, вважає, що ця знахідка доводить присутність нацистів на цьому місці. У травні 2022 року група дослідників виявила металеву каністру, закопану на глибині 10 метрів біля оранжереї старовинного палацового парку.

[ + – ] Дослідники шукають коштовності заможних німців, які намагалися вберегти своє майно від Червоної Армії

Дослідники вважають, що на цьому місці заховані скарби, які викрадені за вказівкою керівника СС Генріха Гіммлера для створення Четвертого рейху.

[ + – ] Монети номіналом 1 пфеніг датуються 1942, 1944 та 1945 роками

Можливо, саме тут і знаходиться так зване "Золото Бреслау" — скарб, знайти який намагаються вже понад 70 років. Вартість скарбу, викраденого зі штаб-квартири поліції у Вроцлаві за часів Другої світової, оцінюється в сотні мільйонів доларів.

Що таке "Золото Бреслау"

Заможні німці, щоб захистити своє майно від наступу Червоної Армії, передавали коштовності СС (воєнізованої організації нацистської партії Німеччини). Про місцезнаходження скарбу згадується у секретних документах; у виявленому щоденнику одного з офіцерів СС; є також карта із зазначеним місцем.

У щоденнику, який, ймовірно, вів високопоставлений офіцер СС, згадується і про інший палац, на території якого є криниця, де заховані скарби вагою 28 тонн.

Нагадаємо, що шукачі скарбів сподіваються знайти в покинутому палаці в Польщі золото нацистів, скарб може являти собою 48 ящиків із золотом, захованим за часів Другої світової війни.

Раніше Фокус повідомляв, що сімейна пара знайшла найбільший скарб у Британії під підлогою у власній кухні. Знахідка оцінюється у $290 тис. Монети у кількості 264 штук датуються 1610 роком.