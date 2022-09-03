Сокровища Гиммлера весом 28 тонн: в польском дворце нашли монеты из клада эсэсовцев (фото, видео)

Исследователи считают, что обнаруженные шесть монет со свастикой, которые Рейхсбанк выпустил в 1942, 1944 и 1945 годах, служат подтверждением того, что офицеры Третьего рейха могли спрятать тайник в польской деревне Минковске.

На территории польского дворца XVIII века кладоискатели обнаружили немецкие монеты времен Второй мировой. Об этом на своем YouTube-канале сообщил "Фонд Силезского моста" — организация, которая занимается поисками пропавшего немецкого золота.

Рабочие расчищали землю в одном из трех исследуемых участков около дворца в деревне Минковске (Опольское воеводство) и обнаружили шесть пфеннигов Рейхсбанка со свастикой. Монеты номиналом 1 пфенниг датируются 1942, 1944 и 1945 годами.

[ + – ] Руководитель исследования Барт Зелайтис.

Барт Зелайтис, который руководит исследованием, считает, что эта находка доказывает присутствие нацистов на этом месте. В мае 2022 года группа исследователей обнаружила металлическую канистру, закопанную на глубине 10 метров на территории оранжереи старинного дворцового парка.

[ + – ] Исследователи ищут драгоценности состоятельных немцев, которые пытались уберечь свое имущество от наступавшей Красной Армии

Исследователи считают, что на этом месте спрятаны сокровища, которые были похищены по указанию руководителя СС Генриха Гиммлера для создания Четвертого рейха.

[ + – ] Монеты номиналом 1 пфенниг датируются 1942, 1944 и 1945 годами.

Возможно, именно здесь и находится так называемое "Золото Бреслау" — клад, найти который пытаются уже больше 70 лет. Стоимость клада, похищенного из штаб-квартиры полиции во Вроцлаве во времена Второй мировой, оценивается в сотни миллионов долларов.

Что такое "Золото Бреслау"

Состоятельные немцы, чтобы защитить свое имущество от наступления Красной Армии, передавали драгоценности СС (военизированной организации нацистской партии Германии). О местонахождении клада упоминается в секретных документах; в обнаруженном дневнике одного из офицеров СС; имеется также карта с отмеченным местом.

В дневнике, который, предположительно, вел высокопоставленный офицер СС, упоминается и о другом дворце, на территории которого есть колодец, где спрятаны сокровища весом 28 тонн.

Напомним, что кладоискатели надеются найти в заброшенном дворце в Польше золото нацистов, клад может представлять собой 48 ящиков с золотом, спрятанным во времена Второй мировой войны.

Ранее Фокус сообщал, что семейная пара нашла крупнейший клад в Британии под полом в собственной кухне. Находка оценивается в $290 тыс. Монеты в количестве 264 штук датируются 1610 годом.