14 об'єктів нерухомості: виселені у Великій Британії біженці виявилися мільйонерами (фото)

Британський домовласник виселив багатодітну родину українців, пояснивши, що "не зійшлися поглядами". Згодом з'ясувалося, що глава сім'ї — колишній поліцейський, який має прибутковий бізнес у Києві. Біженці ведуть розкішний спосіб життя, відпочивають у екзотичних країнах.

Related video

Британські журналісти провели розслідування та з'ясували, що глава багатодітної родини біженців з України виявився поліцейським із Києва з прибутковим бізнесом у сфері нерухомості. Про це повідомляє The Daily Mail.

Максим та Ольга Гірик, їхні п'ятеро дітей разом із літніми батьками у травні переїхали з України до британського міста Фарем (графство Хантс), де їм надав житло військовослужбовець британських ВМФ Дадлі Мальстер. Згодом британець вирішив виселити українців, які виїхати відмовилися. Справа дійшла до суду і набула розголосу. Небайдужі громадяни передавали біженцям пожертвування — набралося кілька десятків тисяч фунтів стерлінгів.

Зрештою для сім'ї знайшли нове житло у графстві Ланкашир. Вони отримали можливість безкоштовної піврічної оренди будинку з чотирма спальнями на березі озера, який коштує 180 тисяч фунтів стерлінгів (207 000 тисяч євро).

Для багатодітної родини українців зібрали понад £20 000

Про причини судового позову та виселення, на якому наполіг офіцер британського флоту, не повідомляється. Максим Гірик пояснив журналістам, що це сталося через "розбіжності у поглядах".

[ + – ] Переїзд на нове місце [ + – ] Переїзд на нове місце [ + – ] Переїзд на нове місце [ + – ] Переїзд на нове місце

Дадлі Мальстер сказав, що історія, розказана сім'єю Гіриків, викликала у нього сумніви.

[ + – ] Люди, які вирішили підтримати сім'ю українців, передали їм понад 20 тис. фунтів стерлінгів (23 тис. євро).

"За два тижні ми зрозуміли, що ця сім'я — не ті люди, яких ми очікували побачити, і засумнівалися в їх чесності. Ми прийняли важке рішення і попросили їх виїхати", — пояснив Мальстерем, додавши, що, до всього, він допомагає ще одній родині з України, знайшов школу для їхніх дітей, житло та також допоміг оформити візу.

[ + – ] Будинок для українських біженців за 180 тисяч фунтів стерлінгів. [ + – ] Будинок для українських біженців за 180 тисяч фунтів стерлінгів. [ + – ] Будинок для українських біженців за 180 тисяч фунтів стерлінгів.

Розслідування журналістів

Пізніше за результатами розслідування з'ясувалося, що на Максима Гірика як на власника бізнесу з нерухомістю, що налічує близько 14 об'єктів, скаржилися кілька орендарів.

[ + – ] Максим Гірик — колишній український слідчий у кримінальних справах, який у 2014 році брав участь у парламентських виборах.

За фотографіями в соціальних мережах колишнього поліцейського можна зробити висновок про те, що він досить заможна людина, яка їздила відпочивати в Дубаї та Абу-Дабі.

У Києві орендарі подавали судові позови проти Гірика через суперечки щодо низки об'єктів нерухомості, які він здавав.

Деякі з його колишніх клієнтів кажуть, що він є мільйонером.

[ + – ] Українці відпочивають у Китаї.

З інших подробиць з'ясувалося, що чоловік працював у карному розшуку та робив невдалі спроби обратися до Верховної Ради у 2014 році. На фотографіях та відео в соцмережах Максим та Ольга насолоджуються відпочинком в екзотичних країнах.

[ + – ] На фотографіях та відео в соцмережах Максим та Ольга насолоджуються відпочинком в екзотичних країнах. [ + – ] На фотографіях та відео в соцмережах Максим та Ольга насолоджуються відпочинком в екзотичних країнах. [ + – ] На фотографіях та відео в соцмережах Максим та Ольга насолоджуються відпочинком в екзотичних країнах. [ + – ] На фотографіях та відео в соцмережах Максим та Ольга насолоджуються відпочинком в екзотичних країнах.

За відео, розміщеним у 2011 році, можна зробити висновок, що він та його наречена були забезпеченими людьми і десять років тому. В одному пості є фото з вежі Бурдж-Халіфа у Дубаї.

Походження нерухомості, якою володіє Максим Гірик, невідоме, але дані, викладені у відкритому доступі, говорять про те, що він має стосунок до понад десяти квартир та шести компаній. До цього бізнесу дотична і його 60-річна мати Олена.

Відповідь можливого власника бізнесу

Через війну позов щодо українського бізнесмена, поданий до київського суду, поки що перебуває на розгляді.

Чоловік заперечує всі звинувачення на свою адресу.

"Якщо ви думаєте, що я мільйонер, тоді чому я тут? Я не виїжджав з України з 2012 року", — пояснив він.

Водночас біженець підтвердив, що керує низкою об'єктів нерухомості в Україні.

За його словами, він зіткнувся із проблемними клієнтами, через які довелося подавати судові позови.

"Вони офіційні боржники, досі пишуть про мене всяку нісенітницю і наклеп, сподіваючись, що це їм якось допоможе", — написав він у відповідь на запит.

Нагадаємо, що у Британії подвоїть виплати громадянам, які приймають українських біженців. Британцям, які хочуть допомогти переселенцям, пропонують надавати житло щонайменше на пів року.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кракові спалахнув скандал через те, що біженців виселили з гуртожитку.